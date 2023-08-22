Hande Sarıoğlu sokak tarzıyla dikkat çekti. Bir bakan bir daha baktı

Spiker Hande Sarıoğlu, Nişantaşı City's'de objektiflere yansıdı. Kendini spora veren ve fit görünümüyle dikkat çeken güzel spikerin sokak tarzına ise bir bakan bir daha baktı.

Hande Sarıoğlu sokak tarzıyla dikkat çekti. Bir bakan bir daha baktı

Cesur pozları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü spiker Hande Sarıoğlu oryantal yaptığı anları paylaştığı için işinden olmuştu. O günden beri gittikçe popülerleşen ve spor yorumlarıyla adından söz ettiren spiker son dönemde ise pozlarıyla gündemde.

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Snobmagazin'in haberine göre; Nişantaşı'nda görüntülenen güzel spiker kombiniyle dikkat çekti. Son dönemde sporunu aksatmayan Sarıoğlu'nun iddialı tarzına bir bakan bir daha baktı.

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"EKRANA DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Hande Sarıoğlu, "Ekrana dönmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Düşünmüyorum. Dijitalde daha rahatım. Kendimi orada daha özgür hissediyorum. Orada devam edeceğim" yanıtını verdi.

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Fanatik Galatasaray taraftarı olduğunu yenileyen Sarıoğlu, "Galatasaray maçları olduğu gün heyecanlıyım. Her maça gitmeye çalışıyorum. Galatasaray'ın yeni transferleri beni daha çok heyecanlandırdı" dedi.

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