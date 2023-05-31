Hande Soral ile İsmail Demirci'nin oğlu Ali bir yaşında. "İyi ki doğdun canım"

Geçtiğimiz ay oğullarının yüzünü ilk defa gösteren Hande Soral ile İsmail Demirci çifti şimdi de oğulları Ali'nin birinci yaşını kutladı. Soral, oğlunun doğum gününü, "İyi ki doğdun canım oğlum. Bana öğrettiğin, yaşattığın, hissettirdiğin her şeye bin şükür" ifadeleriyle kutladı.

Hande Soral ile İsmail Demirci'nin oğlu Ali bir yaşında. "İyi ki doğdun canım"

Editör: Ersoy ÖZDEM

'Ateş Kuşları' dizisinde 'Mercan' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile dünyaevine girdi.

Ünlü çift, geçen yıl oğulları Ali'yi kucaklarına alarak anne-baba olmanın sevincini yaşadı.

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Geçtiğimiz ay oğullarının yüzünü ilk defa gösteren ünlü çift, şimdi de oğulları Ali'nin birinci yaşını kutladı.

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Özel bir organizasyon yapan çift, duygusal paylaşımlarda bulundu.

"HER ŞEYE BİN ŞÜKÜR"

Hande Soral, oğlunun doğduğu gün çekilen fotoğrafını, "İyi ki doğdun canım oğlum. Bana öğrettiğin, yaşattığın, hissettirdiğin her şeye bin şükür" notuyla paylaştı.

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