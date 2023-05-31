Hande Soral ile İsmail Demirci'nin oğlu Ali bir yaşında. "İyi ki doğdun canım"

Geçtiğimiz ay oğullarının yüzünü ilk defa gösteren Hande Soral ile İsmail Demirci çifti şimdi de oğulları Ali'nin birinci yaşını kutladı. Soral, oğlunun doğum gününü, "İyi ki doğdun canım oğlum. Bana öğrettiğin, yaşattığın, hissettirdiğin her şeye bin şükür" ifadeleriyle kutladı.