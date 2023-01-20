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Hande Soral sette bebek bakıyor. "Birlikte çalışıyoruz"

Oyuncu Hande Soral, önceki gün Etiler’de yüzü olduğu markanın lansmanına katıldı. Geçen Ekim ayında oğlu Ali’yi dünyaya getiren Soral, “Set olduğu günler benimle sete geliyor, birlikte çalışıyoruz” dedi.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 10:12
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Hande Soral oğlu Ali'yi anlattı! "Sete gelip birlikte çalışıyoruz"

Hande Soral sette bebek bakıyor. ''Birlikte çalışıyoruz''
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2017'de meslektaşı İsmail Demirci ile nikâh masasına oturan ünlü oyuncu Hande Soral, geçen Ekim ayında oğlu Ali'yi dünyaya getirmişti.

SETLERE DÖNDÜ

Hamilelik döneminde setlere ara veren Hande Soral, vaktinin tamamını oğlu ile geçirdi. Soral, şimdilerde ise setlere dönmenin heyecanını yaşıyor.

"SETE GELİYOR BERABER VAKİT GEÇİRİYORUZ"

Milliyet'te yer alan habere göre; 'Ateş Kuşları' dizisinde rol alan Soral, "Ali boş yere ağlamıyor, uykusuz gecelerimiz yok. Setten geldiğimiz zaman özellikle dinlenmemiz gereken günlerde kesin o da uyuyor. Dizi sürecinde Ali öğle uykusundan kalkıyor, sonra sete geliyor ve beraber vakit geçiriyoruz" dedi ve şöyle konuştu:

"EN ZOR YANI ÖZLEM DUYMAK"

"Çocuk sahibi olmanın en zor yanı, bence özlem duymak. Uykusuz kalarak da her şey halledilebilir. Sağ olsun annem yardımcı oluyor, babası da evde olduğu zaman gözüm arkada kalmıyor. Sadece grip süreci geçirdik, o dönemde tabi ki aklım daha çok onda kaldı."


 

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