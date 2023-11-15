Hande Subaşı'ndan çok konuşulacak çocuk itirafı

Hande Subaşı, Nişantaşı'nda köpeğiyle objektiflere yansıdı. Ayak üstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, çocuk itirafıyla şaşırttı.

Hande Subaşı'ndan çok konuşulacak çocuk itirafı

Ünlü oyuncu Hande Subaşı, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Oyuncu, "Uzun süredir yeni sezon görüşmeleri yapıyorum. Henüz anlaştığım bir şey yok. Ekranları özledim. Çalışırken yoğun olduğun için bazen şikayetçi oluyorsun ama çalışmayınca özleniyor. Set ortamı güzel olunca çalışmayı seviyorum" dedi.

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Köpeğiyle gezintiye çıkan Subaşı, "Bakımı zor mu?" sorusuna "Sorumluluğunu tamamen alıp, iyi bakıyorsanız her köpeğin bakımı zor. Onlar da bir nevi çocuk gibi oluyor. Kesinlikle çocuk sahibi olmak kadar zor olmadığını düşünüyorum. 'Bir çocuğa bakacağıma 10 köpeğe bakabileceğimi' söylüyorum. Çocuk, genç yaşlarda yapılacak ve cesaret edebilecek bir şey gibi... Yaş aldıkça insanın aklı başına geliyor büyük konuşmayayım tabii... Çevremde çocuğu olan çok arkadaşım var. Çocuk ayrı bir tat" yanıtını verdi.

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Subaşı, "Sizin bebek düşünceniz var mı?" sorusuna da şöyle cevap verdi: "Hiç yok. Büyük konuşmayayım ama öyle bir planım yok. Şu an için değil baya çocuk planım yok"

"GENÇ NESİLDE TEK TİPLEŞMEYİ GÖRÜYORUM"

Oyuncuların estetik yaptırmasına ise Subaşı "Dozu çok önemli... İnsanın kendisini değiştirmesinden yana değilim. Herkes kendini nasıl istiyorsa olabilir. Ekranda izlerken bende rahatsız olabiliyorum. Doğallığı yok edip, samimiyeti ortadan kaldırıyor. Maalesef genç nesilde tek tipleşmeyi görüyorum" dedi.

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"KÖTÜ BİR KARAKTERİ OYNAMAK İSTERİM"

Subaşı, "Oynamak istediğiniz bir rol var mı?" sorusuna, "Hep düzgün ve iyi kadın rollerinde oynadım. Kötü rol oynamadım diyebilirim. Yapmadığınız şey daha cazip oluyor deneyimlemek istiyorsunuz ama o fırsat tanınmıyor. Sanat filmi ve tiyatroda bu fırsatı yakalayabilirsiniz ama ekranda 'oyuncunun belli profili' oluyor ve oyuncu için o fırsat sağlanmıyor. Kötü bir karakteri oynamak isterim" diye cevap verdi.

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