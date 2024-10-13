Hande Yener Akdeniz'i salladı!

Ünlü şarkıcı Hande Yener Adana ve Mersin'de üst üste konser verdi. Kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz anlar yaşayan Hande Yener, tüm kız çocuklarını sahneye davet edip "Kış Masalı" şarkısını seslendirdi.

Adanalı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan sanatçı, sahnesine davet ettiği kız çocuklarıyla birlikte ‘Kış Masalı’ şarkısını seslendirerek, “Öldürülen çocuklar için adalet” çağrısında bulundu. Bir yandan şarkı söyleyip bir yandan öpücüklerle kızlara karşılık veren sanatçının mutluluğu gözlerinden okundu. Tüm duyguların tavan yaptığı o unutulmaz anlarda Yener, yine unutulmaz bir anıya kahramanlık ederek tüm izleyenleri duygulandırdı.

Sahnede bir an olsun yerinde durmayan pop müziğin kraliçesi, performansıyla profesyonel dansçılara taş çıkardı. Repertuvarında Hande Yener diskografisinin en sevilen hitlerine yer veren sanatçı "Armağan" şarkısını sahneye davet ettiği yeni evli çiftlerin romantik dansları eşliğinde seslendirdi.

Mersin konserinde ise Gebze’de 45 köpek ve 15 kedinin katledilmesine tepki gösteren Yener, “Bu son bir ayın bedelini nasıl ödeyeceksiniz? Bu dünya sizi affetmeyecek!” dedi.