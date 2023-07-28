Hande Yener bakın nereye taşınıyor. Lüks bir ev aldı

Şarkıcı Hande Yener, sık sık konser için gittiği Kıbrıs’tan ev aldı.

Hande Yener bakın nereye taşınıyor. Lüks bir ev aldı

Kıbrıs’a sık sık konser için giden Hande Yener’in ‘yavru vatan’a duyduğu sevgi, yatırımlarına da yansıdı. Ünlü popçu, çok sevdiği Girne’den kendine lüks bir ev satın aldı. Doğayla iç içe bir projenin penthouse dairesi olan ev, hem dağ, hem orman hem de deniz manzaralı.

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3 ŞARKIYA KLİP ÇEKTİ

Hande Yener, evini aldıktan sonra yeni albümünde bulunan üç şarkıya da Kıbrıs’ta klip çekti. Yener, “Afrodizyak” albümünde yer alan “Hop Hop”, “Çatla” ve “Yara” şarkılarının klibi için kamera karşısına geçti. 3 günde tamamlanan üç klibin yönetmen koltuğuna oturdu.

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