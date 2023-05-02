Hande Yener bir haftada 4 kilo verdiren diyetini açıkladı

Sahne kostümleri ile izleyicinin dikkatini çeken şarkıcı Hande Yener tarzı ile gündemden düşmüyor. Başarılı şarkılara imza atan ve her zaman formda vücudu ile beğeni toplayan Yener bir haftada 4 kilo verdiği diyeti hakkında açıklama yaptı.

Yaz konserlerinin gelmesi ile beraber sıkı bir diyete girdiğini belirten ve beslenme düzeni hakkında Yener özel bir diyet programı uyguladığını söyledi.

50 yaşındaki ünlü isim bir hafta boyunca karbonhidrat tüketmediğini ve sağlıklı beslenme düzenine geçtiğini açıkladı.