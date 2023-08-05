Hande Yener’den Mustafa Sandal ile Uzi polemiğine olay yorum

Ünlü popçu Hande Yener, geçtiğimiz gün Bodrum'da bir otelin iskelesinde kameralara yansıdı. Gazetecilerle konuşan Yener, iddialı açıklamalarda bulunarak Mustafa Sandal ile Uzi arasındaki polemiğe değindi.

Hande Yener’den Mustafa Sandal ile Uzi polemiğine olay yorum

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Hande Yener, önceki gün Bodrum Torba'da yer alan bir otelin iskelesinde objektiflere takıldı. Dansçı arkadaşlarıyla birlikte olan şarkıcı, görüntülediğini fark etmese de tedbir alarak yattığı yerde şort ve gömleğini giydi.

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Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı, "500 milyon dilenmeler artık olmuyor. Gerçek şarkılar yerini buluyor” sözleri Yener’e hatırlatıldı. Şarkıcı, konuyla ilgili şöyle konuştu: O şarkıcılar iki yıl aradan sonra kaybolup gidiyorlar. Şu an benim çıkardığım şarkı bir numara. 'Benden bi' Tane Daha' yok.

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KENDİ ÜLKEME PARA KAZANDIRIRIM

Tatil için yurt dışı değil yurt içini tercih ettiğini söyleyen şarkıcı, "Ben kendi ülkeme para kazandırırım” ifadelerini kullandı.

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Mustafa Sandal ile Uzi arasındaki yaşanan olaya da değinen 50 yaşındaki ünlü isim, "Bence yeni nesil birazcık rütbesini bilmeli. Bir rahatsızlık duyuyorsan o zaman sözleşmene ekleyeceksin 'ilk sahne alırım ya da sonra çıkarım' diye" diye konuştu.


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