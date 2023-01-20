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Rizespor 'asansör takım' için Domaç'tan özür bekliyor

Fenerbahçe Çaykur Rizespor Kupası karşılaşmasında yaptığı yorumla Rizespor camiasının tepkisine neden olan Haldun Domaç için Karadeniz ekibinden açıklama geldi.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 17:46
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Handun Domaç özür dilesin: Rizespor açıkladı

Rizespor 'asansör takım' için Domaç'tan özür bekliyor
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Rizespor karşılaşmasında yorumcu olarak görev yapan Haldun Domaç'ın Çaykur Rizespor için asansör takım ifadesini kullanmasına sosyal medyadan ve yeşil mavili camiadan tepkiler çığ gibi büyürken Çaykur Rizespor Kulübüde bir açıklama yaparak Domaç'a cevap verdi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"19 Ocak 2023 Perşembe günü saat 20.30’da başlayan, FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR karşılaşması naklen yayınında yorumcu olarak görev yapan kalemi ve kelamı paslı şahıs çirkin yorumlarıyla, 70 yaşında bir çınar olan camiamıza büyük saygısızlık yapmıştır.

Türk futboluna önemli katkılar sunan, sportif ve sosyal projelerle toplumsal sorumluluk anlayışını her daim önde tutan Çaykur Rizespor Kulübünü ucuz yorum ve benzetmelerle karalamak tek kelimeyle hadsizliktir.

Ne zaman ve nasıl oluştuğunu bilmediğimiz Rizespor travması malum şahsı trajikomik davranışlara sürüklemiştir. Zikzaklarla dolu geçmişe sahip zihniyetin bu tip tutum ve davranışları nifak tohumu dışında başka hiçbir anlam taşımamaktadır.

Hadsiz bir saygısızlığa imza atan Haldun Domaç'ın acilen Çaykur Rizespor camiasından özür dilemesini bekliyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

 

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