Hanefi Avcı Mossad operasyonunun perde arkasını Emin Demirel'e anlattı

Hizbullah tarafından yaklaşık 5 ay önce satın alınan cihazların Macaristan’da bir şirket tarafından üretildiği, ancak bu şirketin merkezinde “yeller estiği”, hatta internet sitesinin dahi kapalı olduğu ortaya çıktığında MOSSAD’ın uluslararası dev bir siber operasyonu yaptığı görülmektedir. Tayvan’daki şirket merkezi olayla ilgilerinin olmadığını açıklasa da, insanları bir tedirginlik almış durumda; “Acaba benim telefonum da bir gün patlar mı?”

Bu gibi tedirginliğin yersiz olduğunu belirten teknoloji uzmanlarının yanı sıra, patlayan cihazların imalatından, patlatılmasına kadar geçen süreci, ünlü istihbaratçı Hanefi Avcı Yeniçağ’a anlattı. Patlayıcıların cihazlara yerleştirilmesinin birkaç şekilde olabileceğini belirten Hanefi Avcı, “Bu işlem imalat sırasında da yapılabilir. MOSSAD paravan bir şirket kurar. Uluslararası bir şirketin ülke distribütörlüğünü, imalat ve dağıtım ağını alabilir. Böylece imalat sırasında çağrı cihazlarına ve telsizlere patlayıcı maddeleri yerleştirebilir” dedi.

Bir başka ihtimalin de içine patlayıcı yerleştirilen benzer cihazları kendisinin üretmiş olabileceğini kaydeden Hanefi Avcı, “Bu cihazlarla sipariş edilen cihazların nakliye sırasında, bir yerden bir yere gönderildiği esnada değiştirilmiş olabileceğini” söyledi.

Bu operasyonun gümrükleme sahalarında veya herhangi bir noktada uygulanabileceğini ifade eden Avcı, cihazlara yerleştirilen patlayıcılarla ilgili ise şunları söyledi:

“Patlayıcılar cihazların içerisinde uygun bulunan herhangi bir yere yerleştirilir. İllaki bataryaya yerleştirilmesi gerekmez. Ancak pile de uygulanabilir. Bunun için bir gram barut, 2-3 gram yüksek güçlü patlayıcılar yeterlidir. En güçlü patlayıcılar C-4 olarak bilinir. Ancak günümüzde çok daha güçlü askeri patlayıcılar geliştirildi. Bu tarz patlayıcılar kullanılmış olabilir.”

Çağrı cihazı, telsiz gibi elektronik cihazlara yerleştirilen patlayıcıların infilak ettirilmesi için, bu cihazlara belli bir merkezden sinyal gönderilip, öncelikle cihazların kodunu açmak gerektiğini kaydeden Hanefi Avcı, “ İlk sinyalde kod açılır. Aynı yerden ikinci bir sinyal daha gönderilir. Bu bir ses veya mesaj şeklinde olabilir. Bir uyarı sesi olabilir veya lambası yanar. Ve patlama meydana gelir. İki saniye içerisinde 10 bin cihazı bu sistemle patlatabilirsiniz” dedi.