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Hangi bakım yağları cilt lekelerini geçirir? Cilt lekeleri nasıl geçer?

En sık görülen cilt sorunlarından biri de cilt lekeleridir. Çeşitli nedenlere bağlı olarak oluşan cilt lekelerini doğru bakım yöntemiyle gidermek mümkün. Peki, hangi bakım yağları cilt lekelerini geçirir? Cilt lekeleri nasıl geçer?

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 13:27
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Hangi bakım yağları cilt lekelerini geçirir? Cilt lekeleri nasıl geçer?

Hangi bakım yağları cilt lekelerini geçirir? Cilt lekeleri nasıl geçer?
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Cilt lekelerinden şikayetçi olanlar için son zamanlarda cilt bakım yağları tercih ediliyor. Uzmanlar doğal içerikli bu bakım yağlarının düzenli kullanılmasını öneriyor. Peki, hangi bakım yağları cilt lekelerini geçirir? Cilt lekeleri nasıl geçer?

Cilt lekeleri çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Cildinizdeki koyu lekeleri hafifletmek için cilt bakımınıza doğal yağları ekleyebilirsiniz.

Cilt tonunu eşitleyen, hücre yenilenmesini destekleyerek lekelerin görünümünü hafifleten doğal yağlar cilde zarar vermeden onarabiliyor.

HANGİ BAKIM YAĞLARI CİLT LEKELERİNE İYİ GELİR?

TATLI BADEM YAĞI

Tatlı badem yağının içerisinde K ve E vitamini bulunur. Bu özelliği sayesinde cildi besler.

Tatlı badem yağı özellikle sarkan ciltler için idealdir. Cildi toparlar ve sıkılaştırır. Adeta botoks etkisi yaratır ve cildi gençleştirir. Gözleriniz altındaki koyu halkaları ve torbaları tedavi etmek ve yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırmak için badem yağını kullanmayı deneyebilirsiniz.

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI

Üzüm çekirdeği yağı hafif yapısı ve kolay emilimi sayesinde cilt bakım rutinlerine eklenebilir. Üzüm çekirdeği yağı içerisinde bol miktarda E vitamini barındırır. Cildi tazeleyerek yenilenmesini sağlar. Cilt lekelerini açar ve ton eşitsizliklerini giderir.

Göz altındaki morluk ve koyu halkalara karşı çok etkilidir. Üzüm çekirdeği yağını az miktarda cildinize masaj yaparak uyguladığınızda muhteşem etkisini görebilirsiniz.

AVOKADO YAĞI

Avokado yağı sayesinde cildinizi her an neme doyurabilirsiniz. En gözde cilt yağları arasında sayabileceğimiz avokado yağı içerisinde bol miktarda A,B1,B2,D ve E vitaminleri barındırır. Bu vitaminler sayesinde cildin erken yaşlanmasını engeller.

Avokado yağı cildi nemlendirir. Bu sayede cildiniz dış etkenlere karşı daha güçlü hale gelir. Düzenli kullanılan avokado yağı akne, güneş lekesi gibi cilt lekelerini kısa süre açar. Cilt tonunu eşitleyerek cildi aydınlatır.

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağının cilde faydaları saymakla bitmez. Cildinizin kuru olmasından şikayetçiyseniz zeytinyağı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Zeytinyağı cildi nemlendirir. Ciltte meydana gelen koyu lekeleri açar ve lekelerin tekrar oluşmasını engeller. Ciltte oluşan döküntüleri, kızarıklık ve kaşıntıların geçmesinde etkilidir.

Antioksidan ve anti-inflamatuar özellikte olan zeytinyağı, sivilce tedavisi için de kullanılır. Cilt sorunlarının kısa sürede üstesinden gelmenizi sağlar.

JOJOBA YAĞI

Jojoba yağı hem cilt hem de saç bakımında çok sık kullanılan doğal yağlar arasında yer alır.

En değerli doğal yağlardan biri olan jojoba yağı, cilt için mucizeler yaratır. Jojoba yağı cildi nemlendirir ve esneklik kazandırır. Cildin erken kırışmasını engeller. Cildi nemlendirdiği için daha güçlü bir cilde sahip olursunuz.

Jojoba yağı, cildi besler ve hücrelerin yenilenmesini sağlar. Bu özelliği sayesinde cilt lekelerinin giderilmesine de yardımcı olur. Jojoba yağı cildin pürüzsüz görünümünü kazanmasına yardımcı olur.

KEKİK YAĞI

Kekik yağı cildi temizler ve gözeneklerde biriken yağ ve kirden cildi arındırır. Cilt üzerindeki mikropları öldürür. Bu sebeple özellikle akne kaynaklı kızarıklıkları azaltmada ve istenmeyen aknelerle savaşmak için sıklıkla kekik yağı kullanılabilir.

Kekik yağı sivilceler sonrasında oluşan lekeler üzerinde de çok faydalıdır. Cilt lekelerini açar ve daha eşit bir cilt tonuna sahip olmanızı sağlar.

Kekik yağı çok güçlü olduğu için mümkün olduğunca az kullanmak gerekir. Tek başına kullanımı ciltte tahrişe sebep olabilir. 9-10 damla zeytinyağı içerisine 2-3 damla kekik yağı ekleyin. Akneli bölgelere akşamları sürün. Sabah uyandığınızda cildinizi arındırın.

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