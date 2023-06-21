Kurban Bayramına sayılı günler kala kurban kesmeyi düşünen vatandaşlar hangi hayvanların kurbanlık olup olmadığını merak ediyor. Peki, hangi hayvanlar kurbanlık değildir? Hangi hayvanlar kurban olarak kesilmez?

Kurban Bayramı öncesi aranan önemli başlıklardan biri de kurbanlık yaşları ve nitelikleri oldu. Din İşleri Yüksek Kurulu resmi internet sayfasından kurban kesimi ile ilgili aranan nitelikleri yanıtladı.

Diyanet işleri Başkanlığı Kurban Bayramı öncesinde en çok merak edilen soruları yanıtladı. En çok merak edilen sorulardan biri de Kurbanlık yaşı ve özellikleri ilgili bilgiler oldu.

HANGİ HAYVANLAR KURBANLIKTIR? HANGİ HAYVANLAR KURBANLIK DEĞİLDİR?

Dinen kurban olarak kesilmesi kabul edilmiş hayvan türleri şunlardır:

- Koyun, keçi, sığır, manda ve deve. Dolayısıyla ancak bu hayvanlardan (veya türdeşleri) kurban kesilebilir.

- Tavuk, kaz, ördek, deve kuşu, ceylan gibi hayvanların kurban olarak kesilmesi geçerli değildir.

Kurbanın geçerliliği açısından bu hayvanların erkek veya dişi olması arasında fark yoktur. Ancak koyunun erkeğinin, diğerlerinin ise dişisinin kesilmesi daha faziletli görülmüştür.

Koyun ve keçi sadece bir kişi için; deve, sığır ve manda ise yedi kişiyi aşmamak üzere ortaklaşa kurban olarak kesilebilir. Bu hüküm Hanefîler dahil üç mezhebe göre olup Mâlikî mezhebinde parasına ve etine iştirakle ortak kurban kesimi câiz görülmez.

- Koyun ve keçi cinsinden hayvanlar bir yaşını doldurduktan sonra kurban edilebilir. Hanefîler de dahil fakihlerin çoğunluğu, koyunun semizlik ve gösteriş olarak bir yaşındakilerle aynı olması halinde altı ayını tamamladıktan sonra da kurban olabileceği görüşündedir.

Sığır ve manda cinsinden hayvanlar iki yaşını, deve ise beş yaşını tamamladıktan sonra kurban olarak kesilebilirler.

- Kesilecek hayvanın kurban olmaya engel bir kusurunun bulunmaması gerekir. Kurban edilecek hayvanın sağlıklı, düzgün, âzaları tamam, besili olması hem ibadetin gaye ve mahiyetine hem de sağlık kurallarına uygun düşer. Kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bazı âzaları eksik meselâ bir veya iki gözü kör, kulakları ve boynuzları kökünden kesilmiş, dili kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökülmüş, kuyruğu ve memesi kesik hayvanlar kurban olmaz.

Ancak hayvanın doğuştan boynuzsuz, şaşı, topal ve deli, biraz hasta, bir kulağı delinmiş veya yırtılmış olmasında kurban açısından bir sakınca yoktur.