Hangi ilaçları kullanırken yaş çok önemli

Türkiye’de 65 yaş ve üstü nüfusta birden fazla ilaç kullanımı yaygın. Nüfusun neredeyse yarısı günde en az 4 ilaç alıyor. Prof. Kutsal, “İlaç sayısı arttıkça yan etki ve uygun olmayan ilaç kullanım riski de artar” dedi ve şöyle devam etti:

“Türkiye’de 8 merkezde 65 yaş ve üstü 675 kişi üzerinde çoklu ilaç kullanım sıklığını araştırdık. Araştırmada popülasyonda çoklu ilaç kullanım oranı yüzde 30 olarak bulundu. Bu çalışmanın ayrıntılı analizlerinde çoklu ilaç kullanımının 65 yaş ve üstü yaşlılarda, fiziksel işlevde bozulma, beslenme yetersizliği ve depresyon ile anlamlı bir ilişki içinde olduğu saptandı."

Araştırma 12 farklı şehirde 65 yaş ve üstü 1430 yaşlı ile yapıldı. Prof. Kutsal konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Araştırmaya katılan yaşlıların yüzde 84,7’sinin sürekli olarak bir ilaç kullandığı belirlendi. Katılımcıların yüzde 38,2’sinin 4 ya da daha fazla ilaç aldığı görüldü. Bu araştırma, kadınlarda ilaç kullanma oranlarının daha yüksek olduğunu, eğitim seviyesinin ilaç kullanımını etkilemediğini, kronik hastalık varlığının ise istatistiksel olarak etkilediğini gösterdi. İleri yaşta çoklu sağlık problemi yaşayan hastaların ilaç kullanımını mümkün olduğunca azaltmaları gerektiği bir kez daha ortaya kondu. Özellikle birçok hastalığı bir arada taşıyan ileri yaş grubunda genelde kabul gören ‘İlacı az dozda başlat ve yavaş yavaş yükselt’ ilkesi, ‘Birçok ilacı bırak, kullanman gerekenlerin dozunu düşür’ şeklinde değiştirildi.”



