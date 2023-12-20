Hangi ışık erken yaşlandırıyor

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Hamza Özalkuş
Hangi ışık erken yaşlandırıyor
Ellerinden telefonu düşürmeyenler aman dikkat

Yapılan bir araştırmada, telefon ekranına uzun süre bakmanın hücrelere zarar verdiği ve özellikle yüzde kırışıklıklara neden olduğu ortaya çıktı.

Teknolojik aletlerden etrafa yayılan mavi ışığın hücrelerimizin yaşlanmasına yol açtığı ortaya çıktı. Araştırma ABD’de yapıldı ve ortaya ilginç sonuçlar çıktı.

Oregon Eyalet Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı araştırmanın başkanı biyolog Dr. Jadwiga Giebultowicz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunlara dikkat çekti:

" Mavi ışığın vücudumuzdaki bazı hücreler üzerinde zararlı bir etkisi tespit edildi. Araştırmamız, aşırı mavi ışığa maruz kalmanın önlenmesinin iyi bir yaşlanma karşıtı strateji olabileceğini ortaya koydu. Mavi ışık özellikle yüzde kırışıklıkların artmasına neden olurken gözleri de yoruyor.”

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