Hangi kahveyi tercin eden psikopat

Bir araştırma yapıldı, artık gizli psikopatı içtiği kahveden tanıyabilirsiniz...

Gülsüm Sundu KAYNAK: Haber Merkezi
Hangi kahveyi tercin eden psikopat

Avusturya'nın 353 yıllık üniversitesi Innsbruck Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma çok ilginç bir ayrıntıyı gözler önüne serdi. Pek çok kişi için vazgeçilmez olan kahve tüketimiyle psikopatlığın bağı keşfedildi. İşte psikopatların kahve tercihi.

Innsbruck Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen ve Appetite dergisinde bulguları yayınlanan çalışma, sade, sütsüz ve şekersiz kahve tercihi ile sadist ya da psikopatik eğilimler arasında ilişki olduğunu tespit etti. Daha önce yapılan benzeri araştırmalara bir yenisi daha eklenerek sade, sütsüz ve şekersiz kahve tercih etmenin psikopatiyle ilişkili olduğu belirtildi.

1000'den fazla yetişkinin katılımıyla yapılan anketin sonuçlarını veri alan araştırmada, katılımcılara yeme içme konusundaki tercihleri soruldu. Katılımcılar daha sonra sadizm, narsisizm ve psikopati gibi antisosyal kişilik bozukluklarının değerlendirildiği bir dizi teste tabi tutuldu. Yürütülen çalışma, acı tatların tercih edilmesinin psikopatik davranışlarla ilişkili olduğunu ortaya koydu.

Araştırmada, acı yiyecek tercihi ile 'gündelik sadizm', yani başkalarına orta düzeyde acı çektirmekten zevk alma eğilimi arasında bağlantı olduğu fark edildi. Öte yandan çalışma, yalnızca sade kahve tercihiyle sözgelimi kişilik bozuklukları arasında ilişki kurmuyor; turp, kereviz ve tonik suyu tüketen katılımcıların da antisosyal özellikler sergileme olasılığının daha yüksek olduğu görüldü. Araştırmacılar Christina Sagioglou ve Tobias Greitemeyer, bu kişilik bozuklukların acı tatları fazlaca seven insanlarda 'kronik hale gelebileceğine' ve onların daha kötü karakterlere sahip olmalarına yol açabileceğini ifade etti.

Öne Çıkanlar
Sevan Nişanyan'dan Atatürk için ahlaksız açıklama
Sevan Nişanyan'dan Atatürk için ahlaksız açıklama
'Fenerbahçe şu görüntüyü UEFA'ya gönderse ne olur' diyerek olacakları anlattı. Şansal Büyüka büyük rezaleti açıkladı
'Fenerbahçe şu görüntüyü UEFA'ya gönderse ne olur' diyerek olacakları anlattı. Şansal Büyüka büyük rezaleti açıkladı
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 14 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 14 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Şener Üşümezsoy anında deprem açıklaması yaptı. Sabah Isparta - Burdur'da deprem oldu
Şener Üşümezsoy anında deprem açıklaması yaptı. Sabah Isparta - Burdur'da deprem oldu
KRT satıldı eski patron veda etti. Kim bu yeni patron? Bütün personel yeni patronun içeri girmesini bekliyor
KRT satıldı eski patron veda etti. Kim bu yeni patron? Bütün personel yeni patronun içeri girmesini bekliyor
MasterChef All Star 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Tesla model Y'nin Türkiye'de batarya değişim ücreti cüzdanları alev aldıracak. Türkiye'de satılıyor Teknoloji
Tesla model Y'nin Türkiye'de batarya değişim ücreti cüzdanları alev aldıracak. Türkiye'de satılıyor
Gazeteciye silahlı saldırı düzenlendi Gündem
Gazeteciye silahlı saldırı düzenlendi
Tarikata dev teşvik Gündem
Tarikata dev teşvik
Faiz dışı dengede rekor artış. Kara delik büyükdükçe büyüdü Ekonomi
Faiz dışı dengede rekor artış. Kara delik büyükdükçe büyüdü
2 yıl aradan sonra bir ilk resmen son verilecek! Asgari ücret zammında kritik gelişme Ekonomi
2 yıl aradan sonra bir ilk resmen son verilecek! Asgari ücret zammında kritik gelişme
İsrail saldırılarında Gazze’deki can kaybı 11 bin 360’a yükseldi Dünya
İsrail saldırılarında Gazze’deki can kaybı 11 bin 360’a yükseldi
Dilan Polat ve Engin Polat çifti boşanıyor mu? Bomba iddia Gündem
Dilan Polat ve Engin Polat çifti boşanıyor mu? Bomba iddia