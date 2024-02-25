Hangi kas ağrısı nasıl iyileştirilir

Ağrı hafif de olabilir, şiddetli de. Bazı kişiler kas ağrısını belirli bir bölgede hissederken bazılarında ise tüm vücutta görülür. Kas ağrıları her yaş ve cinsiyette ortaya çıkabilir, fiziksel aktivite yaptığınızda ya da rutininizi değiştirdiğinizde de yaşanabilir. Kas ağrıları 12 saat sonra başlayabildiği gibi 48 saate kadar da devam edebilir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kas ağrısı, ilk olarak dokularda duyulan ağrı ile kendini belli eder. Travma, fiziksel aktivite, kaslarda gerginlik gibi nedenlerden kaynaklanan kas ağrısı belirtileri şöyle sıralanır:

Sızlama, kramp, spazm ve batma şeklinde oluşan ağrı Kas ağrısının bulunduğu bölgeye basınç uygulandığında duyarlılık Kaslarda gerginlik ve güçsüzlük Kas ağrısının olduğu yerde şişme ve kızarma Ağrılı bölgenin gerdirilmesi ve hareket etmekte zorluk

KASLARDA GÜÇSÜZLÜK KAS AĞRISI NEDEN OLUR?

Kas ağrısı daha çok gerginlik, fiziksel aktivite esnasında kasın çok zorlanması, egzersiz, spor sonrası ısınma ve soğuma hareketlerini yapmamak, ağır çalışma şartları ve küçük yaralanmalar ile ortaya çıkar. Kas ağrısına yol açan diğer faktörler şunlardır:

DENGESİZ BESLENME

Vücudun işlevini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için dengeli beslenmesi gerekir. Kişi besinleri yeterli miktarda almadığında kas ağrıları çekebilir. Bunun için vitaminlerinize bakarak gerekli besinleri ya da takviyeleri vücudunuza vermeniz gerekir.

STRES

Günlük hayatımıza etki eden stres, vücut direncini düşürerek enfeksiyon ve iltihaplanmalara sebep olabilir. Stresin neden olduğu anksiyete gibi hastalıkların etkisiyle vücutta kas ağrıları oluşabilmektedir.

DEHİDRASYON

Vücudun gereksinimi olan sıvıyı almamak kas ağrılarına neden olur. Sıvı alımını artırmak ve yeterli miktarda su içmek kas ağrılarını geçirmede etkilidir. Zorlama ve yaralanma Spor yaparken ya da gerinirken yaşanan zorlamalar ve burkulmalar sonucu olarak kas ağrıları oluşabilir. Burkulmaların olduğu bölgelerde ağrı ve gerginlik duygusu yaşanır.

UYKUSUZLUK

Uykusuzluk, vücutta kas ağrılarına yol açabilir. Uykusunu yeterince alamayan kişilerde vücut direnci azalır ve böyle durumlar ortaya çıkar. Çok sık ve fazla egzersiz yapmak Uzun sürelerde egzersiz yaparak kaslar zorlanan durumlarda kas ağrıları oluşabilir. Bu da günlük yaşam kalitesini azaltabilir.

KAS AĞRISINA NE İYİ GELİR? NASIL GEÇER?

Kısa süreli kas ağrılarına karşı uygulayabileceğiniz bazı yöntemler ağrıları hafifletmede etkili olur. Kas ağrısına iyi gelen yöntemle şöyle sıralanabilir:

Ağrılı bölgeyi dinlendirmek ve yukarıda tutmak

Buz uygulaması ile kan dolaşımını düzeltmek

Ilık duş almak

Bol su içmek

Egzersiz öncesinde ısınma ve sonrasında germe hareketleri yapmak

Vücutta meydana gelen gerginliği azaltmak için yoga gibi stres azaltıcı aktiviteler yapmak

Anti-inflamatuar etkisi olan kiraz, çilek, avokado, üzüm ve karpuz gibi meyveler yemek

Doku ve dolaşımın iyileşmesini sağlamak için masaj yapmak

Reçetesiz satılan ağrı kesiciler kullanmak Nane yağı ile masaj yapmak Kas ağrısı için etkili olan pul biberi yemeklerinize ekleyin Vücudu rahatlatan zerdeçal ve zencefil çaylarından faydalanın

BACAKLARDA OLUŞAN KAS AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Bacakta kas ağrısı, daha çok kramp şeklinde başlayarak yayılan ağrı olarak ortaya çıkar. Günümüzde özellikle egzersiz sonrasında sıkça karşılaşılan bir kas ağrısı türüdür. Bunun yanı sıra bacaktaki kas ağrısı diğer kas ağrılarına göre daha çabuk geçebilmektedir. Bacaklarda kas ağrısı için aşağıdaki yöntemlerden faydalanabilirsiniz: Bacağınızı yukarı doğru kaldırıp kan dolaşımını hızlandırarak ağrıyı azaltın Ağrının bulunduğu bölgeye 10-15 dakika süreyle soğuk uygulayın.