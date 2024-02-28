Hangi katkısız gıdalar güçlendirir

Sağlığın fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak tam iyilik durumu olarak tanımlandığını belirten Dr. Mustafa Çakar, “Fiziksel olarak iyi olmazsanız, ruhsal olarak iyi hissetmezseniz, sosyal olarak insanlarla iletişiminizi sürdüremezseniz sağlığınıza daha çok önem vermeniz gerekiyor demektir” dedi. Uzm. Dr. Çakar, sağlıklı bir bağışıklık sistemi için tavsiyelerde bulundu.

PANDEMİ SAĞLIĞIN ÖNEMİNİ İNSANLIĞA GÖSTERDİ

Sağlığı korumanın asıl olması gerektiğini vurgulayan Çakar, “Hastalık olmadan, ilaç kullanmadan önce sağlıklı olmak esastır. Kovid-19 pandemisi ile sağlığın yitirildiğinde çok zor veya imkânsız sonuçlara yol açabildiği görüldü. Bu virüs ile yaşadığımız süreçler bağışıklık sistemimizin sağlıklı olmasının ne kadar kritik olduğunu bir kez daha göstermiştir” açıklamasında bulundu.

MİKROORGANİZMALARIN SALDIRISI

Bağışıklık sisteminin vücudu yabancı madde ve organizmaların saldırısından, zararlı etkilerinden korumak için çalışan sistemler topluluğu olduğunu altını çizen Uzm. Dr. Çakar, şu bilgileri paylaştı:

“Mikroorganizmaların kanımızda veya dokularımızda üremesi, hayati tehlikeler oluşturacağından bağışıklık sisteminin yaşamsal önemi vardır. Bu bazen doğrudan mikrobu tanıyıp yok etmekle bazen de dolaylı olarak bariyerler aracılığıyla vücut ve mikroorganizmalar arasına engeller koyarak olur. Bariyer sistemler yabancı etkenin vücuda girmesini güçleştiren, engeller oluşturan sistemlerdir. Ayrıca mikroorganizmaları işaretleyen, tanıyan ve seçen, yakalayıp parçalayan hücrelerimiz, tüm bu süreçleri arka planda yöneten şef gibi kan hücrelerimiz de vardır. Tüm bu hücreler birbirinden mesajlar alır, harekete geçer, dokulara yerleşir, verilen görevi yapar. ”

KANSER HÜCRELERİNİ YOK EDER

Uzm. Dr. Çakar, bağışıklık sisteminin sadece mikropları değil, kanser hücrelerinin de daha oluşmadan önce öldürdüğünün altını çizdi. Çakar, “Tek bir vitamin, tek bir preparat tek bir yiyecek veya tek bir farmasötik şekil ile bağışıklık sistemini güçlendiremeyiz. Önemli olan tüm mekanizmaların sağlıklı işlemesini sağlamaktır. Bu da vücudun ihtiyaç duyduklarını alıp zararlılardan korunarak sistemin düzgün işlemesine izin vermek ile olur. Bu sistemin işlemesinde denge esastır. Sisteme aşırı müdahale bazen ters etki yapar, olumsuz sonuçlara neden olur” diye konuştu.

C VİTAMİNİ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DESTEKLER

Yediğimiz gıdaların bir kısmının, maruz kaldığımız radyasyonun ve stresin oksidatif stresi ortaya çıkardığını vurgulayan Uzm. Dr. Çakar, şöyle devam etti: “Oksidatif stres yanma veya paslanma gibi de ifade edilebilir. Bu süreç hücrelerimiz ve DNA’mızda hasar oluşturmaya adaydır. Antioksidan sistemler bu stresi azaltmak ve hücrelerimizi korumak için çalışır. C vitamini, glutatyon, koyu renkli meyve ve sebzeler, propolis güçlü antioksidanlardan olup bu yolla bağışıklık sistemini desteklerler.”



