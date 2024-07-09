Hangi otomobillere 100 bin TL zam geldi? Karar yürürlüğe girdi

Çin menşeli araçlara 7 Temmuz 2024 itibarıyla ek yüzde 40 vergi getirildi. Ek gümrük vergisi uygulaması, dün itibariyle resmen yürürlüğe girdi.

Uygulamayla beraber Çin’den ithal edilen otomobillerin fiyatlarına da zam gelirken, otomotiv veri ve analiz şirketi Cardata'nın CEO’su Hüsamettin Yalçın, değerlendirmelerde bulundu.

100 BİN TL ZAM GELDİ

Yalçın, Türkiye’de en çok satan Çinli marka olan Chery'nin, dün itibarıyla satış fiyatlarına ortalama 100 bin TL zam yaptığını söyledi. Bir diğer Çinli marka MG ise resmi internet sitesine “fiyatlarımız güncelleniyor” notunu ekledi.

BYD SATIŞ FİYATINI KORUDU

Türkiye’de fabrika kurma kararını açıklayan BYD, dün itibarıyla eski satış fiyatlarını korudu.

Woyah, Maxus, DFSK, Skywell ve Leap Motor gibi diğer Çinli otomobil markalarının da fiyatlarını önümüzdeki günlerde güncellemesi öngörülüyor.