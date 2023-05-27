Hangi sandıkta gözlemci yok kolayca bulabilirsiniz. Sandığı güvene almak elinizde

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu yarın yapılacak. Seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.

Seçimde sandıklara sahip çıkmak isteyen vatandaşlar için yazılım geliştirildi. AYA isimli yazılım ile müşahit eksiği olan okulların yeri bulunabilecek.

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Organ Uğuroğlu’na konuşan Füsun Nebil Sarp, AYA yazılımını anlattı.

Sarp şunları söyledi:

"Bu linki arama motorunuza yapıştırarak çıkan haritadaki kırmızı noktaları tıklayarak gözlemci sayısı olmayan ya da az olan sandık başına gidebilirsiniz."

İşte bu link:

https://secim.gonullu.io/

Seçim sabahı, oyunuzu kullandınız ama seçim sandıklarını korumanın önemini bildiğiniz için, acaba neredeki sandıkta boşluk var diye düşünüyorsanız, işte AYA bunu gösteren bir yazılım yaptı. Nerede boşluk olduğunu görüp, oraya gidebilirsiniz.

AYA seçimde, köy ve mezralarda en çok ihtiyacımız olan müşahit ve gönüllü eksikliğine karşı çözüm olarak, Müşahit haritasını oluşturdu. Bu kısa dönemde "Oy ve Ötesi" verilerine göre hazırlandı. Kendileri gönüllü kapasitesini doldurdular ve kapattılar. Ama hala gönüllü gözlemci olmak mümkün. Bu nedenle seçim gününde, gönüllü olarak sandıklara gözlemci olmak isteyenlerin kullanabilecekleri, nerede boşluk olduğunu gösteren bir harita bu.

Gördüğünüz Müşahit haritasında kırmızı alanlar, ihtiyacın çok olduğu yerleri ve sayıları gösteriyor. Eğer bunlardan size yakın olanı en sonuna kadar birkaç kere tıklarsanız, hangi okulda ihtiyaç olduğunu göreceksiniz. Aşağıda bir örnek gösteriyorum.

AYA NEDIR, KIMLERDEN MEYDANA GELIYOR?

Hem bu haritaları, hem de AYA yani Açık yazılım Ağını konuşmak üzere Yüşa ile konuştuk.

Aya yani açık yazılım ağı Kahraman Maraş depremi’nde sosyal medya üzerinde organize olmuş yazılımcı topluluğu. Sektörde birbirlerini tanıyan profesyoneller afet zamanında acaba bir şeyler yapabilir miyiz demesiyle bir telegram grubunda başlayan bu hikaye hala devam ediyor.

Kısaca Toplumsal sorunlara mühendislik çözümleri getirerek müdahele ediyoruz diyebilirim. Çıkardığımız ürünler özel sektör için karlı olmadığından ilgilenilmez, devletler içinse çok maliyetli projeler. Tam olarak bu noktada devreye giriyoruz.

20K yazılımcıdan bahsediyorsunuz. Bunlar kimlerdir? Hepsi üniversite mezunu mu?

Büyük çoğunluğumuz üniversite mezunu ve sektörde çalışan arkadaşlar. Topluluğumuzda dünyanın her yerinden ve Google, Microsoft gibi big tech firmalarında çalışan arkadaşlarımızda var. Deprem döneminde mobil uygulamamız üzerinde çalışan 13 yaşında arkadaşımız da vardı.

Çalıştığımız çözümler tüm toplumu ilgilendirdiği için katılım fazla oluyor ister istemez.

Bunların hepsi aktif midir? Bu kadar yazılımcıyı nasıl yönetiyorsunuz?

Deprem döneminde büyük çoğunluğumuz aktifti. Şuan seçim.gonulluleri projesi için geçmiş projelerde deneyimleri olan arkadaşları yönlendirdik. Bunun dışında destek talebinde bulununca 150-200 arası arkadaş bize ulaştı ama büyük bir kısmını projeye dahil edemedik.

Tabi ki 20.000 yazılımcının tamamını projelere yönlendiremiyoruz. Zaten ihtiyacımız da olmuyor.



Başlarda en zorlandığımız süreç buydu. Hem bu kadar insana işleri paylaştırıp hem de organizasyonu oturtmak biraz zorlamıştı. Kimi arkadaşın daha önce takım kurma tecrübeleri varken kimisi ilk defa bunu yaptılar.

Dikeyde bir yapımız yok. İşi kim daha iyi yapabilecekse o kişiye devrediyoruz. Genellikle birbirimizi önerdiğimiz bir şekilde işler paylaştırılıyor. Ayrıca Hepimizin farklı uzmanlıkları olduğu için kendi alanlarımıza ayrıldığımızda sayı küçülebiliyor. Mesela Hukuki sorularımızı cevaplayabilen 20’nin üzerinde arkadaş var.

Projelere nasıl karar veriyorsunuz?



Projeler aslında toplumun geneline yansıyan bir ihtiyaçtan ötürü ortaya çıktığı için bunu anlamak kolay oluyor.

İnsanlardan Secim projesi için talep geldikten sonra 40-50 kişi toplanıp neler yapabiliriz diyerek üzerine konuşmuştuk. Ardından oy birliği ile karar verdik. Zaten bizlerde sıradan vatandaşlarla benzer talepleri taşıdığımız için bunu yapalım ya da yapmayalım demek kolay oluyor.

Şu anda kaç proje yönetiyorsunuz ve bunlarda kaç kişi çalışıyor?

Şu anda sadece Seçim gönüllüleri projesinde çalışıyoruz. Tahmini bir rakam ile 200 kişinin üzerinde katkı yapan vardır diyebilirim. Net sayıyı söylemek zor. Açık kaynak ruhunu taşıyan herkes bu projelerde katkı yapmak istiyor.



https://afet.org/ ‘dan geçmiş projeleri görüntüleyebilirsiniz.

Uygulamalar mobil mi, web application mu?

Büyük çoğunluğu web application. Onay sürecine takılmak istemiyoruz. Ancak Big techler bizim gibi oluşumları destekleyebiliyorlar bu gibi durumlarda bürokrasiyi hızlandırabiliyoruz.

Hangi verileri kullanıyor, nereden alıyorsunuz?

Şu anda yanlızca oy ve ötesinden kaç adet gönüllü ihtiyacı olduğuna dair bilgi alıyoruz. secim.gonullu.io linkinden bize ulaşabilirler.

Seçimle ilgili uygulama tam olarak kimlere hitap ediyor gözlemci, vatandaş?

Herkes kullanabilir. Vatandaşlar, STK’lar, gözlemciler ve siyasi partiler kullanabilirler.

Seçimden sonraki planlarınız nelerdir?

İhtiyaç olduğu takdirde Toplumsal sorunlara dijital çözümler geliştirmeye devam edeceğiz.