Türk vatandaşlarına turist vizesi uygulamasının başlayacağını ve belirli Yunan adalarına vize muafiyeti verileceği duyurulmasının ardından vize muafiyetinin hangi Yunan adalarında geçerli olacağı merak konusu oldu. Peki, hangi Yunan adalarında vize kalktı? Yunan adaları vize ücreti ne kadar?

Türk vatandaşlarına 10 Yunan adası için 7 günlük turist vizesi uygulaması başlıyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin yeniden canlandırılmasına karar verildiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında “Türklere 7 günlük turist vizesi sağlanacak” ifadelerini kullandı.

HANGİ YUNAN ADALARINA VİZE KALKTI?

Ege Denizi'nde komşu olan Yunanistan'a ait adaları ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşları 10 Yunan adasına 7 gün vizesiz seyahat edebilecek. Yunanistan Göç Bakanı Dimitris Kairidis, Türkiye ile yapılan anlaşma gereğince bir hafta vizesiz ziyaret edilebilecek adaları açıkladı.

Kapıda vize alarak Yunanistan'da ziyaret edilmesi beklenen 10 ada;

Sakız Adası

Midilli Adası

Rodos Adası

Samos Adası

Kos Adası

Meis Adası

Patmos Adası

Leros Adası

Kalimnos Adası

Simi Adası

YUNAN ADALARI VİZE ÜCRETİ NE KADAR?

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan yetkililerinin 'Türk turistlere Yunan adalarında bir hafta vize' uygulamasına ilişkin çalışmanın Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nca onaylandığını ve konuya ilişkin bir yönetmeliğin Yunan makamları tarafından hazırlanmakta olduğunu bildirdi.

Yunan hükümet kaynakları, vize ücretinin 60 Euro (1873,36 TL) olacağını ifade etti.