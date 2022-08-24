Siyah zeytin mi yeşil zeytin mi? Hangisi daha sağlıklı?

Ensonhaber’in haberine göre; Siyah zeytinler, ağaçlarda tamamen olgunlaştığında hasat edilir, bu yüzden rengi çok farklı olduğu biliniyor. Hem yeşil hem de siyah zeytinlerin güvenle tüketilmesi için önce işlenmesi gerektiği vurgulandı. Bu nedenle, besin düzeyinde olgun ve olgunlaşmamış zeytinler arasında gerçekten bir fark yoktur, ancak yeşil ve siyah zeytin arasında sadece bir tat değişikliği var olduğu biliniyor.

Siyah zeytin ile yeşil zeytin arasındaki temel fark hasata bağlı olduğu biliniyor. Yeşil zeytinler tamamen olgunlaşmadan hasat edilir, bu da onlara daha sıkı et ve daha güçlü bir lezzet verdiği ifade edildi.

Ayrıca, her iki tür de antioksidanlar ve iltihap önleyici besinlerle doludur ve bağırsaklar için harika bir sağlıklı bakteri kaynağı olduğu vurgulandı.

Besinsel olarak siyah zeytin protein açısından daha zengindir ve daha fazla miktarda oleik asit ve linoleik asit içerdiği bildirildi. Ancak siyah zeytin yeşil zeytine göre daha az lif içerdiği ifade edildi.

Zeytinler iyi miktarda lif, potasyum ve hepsinden önemlisi E vitamini gibi vitaminler ve beta karoten, lutein ve zeaksantin gibi önemli antioksidanlar sağlar. Ayrıca zeytinde hidroksitirozol adı verilen güçlü bir antioksidan ve antitümör etkisi olan bir madde vardır.

ZEYTİN AĞACININ YAPRAKLARINDA VE ZEYTİNYAĞINDA ÇOK BULUNUR

Zeytinde bulunan E vitamini antioksidan etki gösterir, bu nedenle serbest radikallerin neden olduğu oksidatif hasara karşı korur. E vitamini cildin yüzeysel katmanlarında birikir ve cildi UV ışınlarından, kirlilikten ve dumandan korur. Koroner kalp hastalığının başlamasını önler ve kısırlığa karşı savaşır. Zeytinde 100 gramda 1,99 mg E vitamini bulunur.

Zeytinlerde bulunan beta karoten miktarı 288 mcg'dir. Beta karoten, cilt ve göz sağlını koruyan ve hücre büyümesi ve farklılaşması süreçlerine katılan A vitamininin öncüsü olan bir antioksidandır. Beta karoten, bitkilerin turuncu renginden sorumlu bir bitki pigmentidir.

Zeytinde bulunan lutein ve zeaksantin, retinanın içinde bulunan ve antioksidan etkileri sayesinde radyasyonların neden olduğu hasara karşı güçlü bir koruma sağkayan 2 karotenoiddir.

Zeytinde bulunan hidroksitirozol, güçlü bir antioksidan ve antitümör özelliklere sahip bir polifenoldür. Zeytin ağacının yapraklarında ve zeytinyağında çok bulunur.

ZEYTİNİN SAĞLIĞA YARARLARI

-Antioksidan ve antikanser özellikleri

-Bağırsak hareketliliğini düzenler

-Kötü kolesterolü düşürür

-Göz sağlığını korur

-Tansiyonu düşürür

-Şeker hastaları için uygundur

GÜNDE KAÇ ZEYTİN YENİR?

Diyette çok fazla kalori almamak için 7-8 zeytin dozunun aşılmaması önerildiği vurgulandı.

Zeytinler mutfakta son derece çok yönlülüğe sahiptir. Salatalara eklenebilir veya sosları tatlandırmak için kullanılabilirler. Zeytinler et ve balıkları baharatlamak için kullanılabilir, pizzaya eklenebilir veya köftelere lezzet vermek için doğranmış veya ekmeğe sürülecek formda kullanılabilirler.