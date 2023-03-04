Fiyatlar dünyada geriliyor Türkiye'de rekor kırıyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) derlediği küresel gıda fiyatları endeksindeki gerileme 11'inci aya taşındı. Endeks, şubatta 129,8'e geriledi.

Verilere göre aylık bazda yüzde 0,6 gerileyen endeks, zirveyi gördüğü 2022 Mart ayına göre yüzde 18,7 geriledi. Yine de endeks geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 üzerinde bulunuyor.

FAO Şeker Fiyat Endeksi, şubatta aylık yüzde 6,9 artarak altı yılın en yüksek seviyesine yükseldi. FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, şubatta önceki aya göre yüzde 3,2 düştü. FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi ay boyunca yüzde 2,7 düştü. Et fiyat endeksi, aylık bazda yüzde 0,1 geriledi.

Türkiye'de gıda enflasyonu, şubatta Enag'a göre aylık bazda yüzde 7,36, yıllık bazda ise yüzde 69,33 yükseldi.TÜİK'e göre ise aylık yüzde 3,15 yıllık da yüzde 55,18. Hal böyle olunca gıda fiyatları hep artıyor. Tarım girdi enflasyonuyla birlikte, sebzeden meyveye fiyatları uçuşa geçiyor. En son domates fiyatları rekor kırınca, ithalat yasağı getirildi.