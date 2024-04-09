Hani ticaret yoktu? İsrail'e ticaret kısıtlamasına Özgür Demirtaş’tan ilk yorum

Kaynak: Haber Merkezi Damla Baylan
Hani ticaret yoktu? İsrail'e ticaret kısıtlamasına Özgür Demirtaş’tan ilk yorum
Ticaret Bakanlığı’nın, İsrail ile ticarette 54 ürün grubunda kısıtlama getirildiğini açıklamasının ardından ilk yorum, ekonomist Özgür Demirtaş’tan geldi.

Ticaret Bakanlığı, 54 ürün grubunda İsrail ile olan ticaretin kısıtlandığını duyurdu. Bunun üzerine, konu hakkındaki ilk yorum Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan geldi. Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçti Bor’un Pazarı, Sür Eşeği Niğde’ye..." ifadelerini kullandı.

ekran-goruntusu-2024-04-09-115323.pngİsrail’e yönelik ticari kısıtlama kararının duyurulduğu Ticaret Bakanlığı açıklamasını alıntılayan Demirtaş, AKP iktidarına 2 soru yöneltti.

Demirtaş, yaptığı paylaşımda, "İki sorum var: 1) Hani Ticaret Yoktu? 2) 30 Bin Can gittikten sonra mı?" ifadelerini kaydetti.

ekran-goruntusu-2024-04-09-114236.pngİSRAİL İLE TİCARET VARMIŞ

İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırıları sürerken, AKP iktidarının göstermelik açıklamalar yapıp İsrail ile ticarete devam etmesi ülke içinde büyük tepkilere neden olmuş ve bu tepki sandıklara da yansımıştı.

Bugün, Ticaret Bakanlığı, İsrail’e 54 ürün grubunda ticari kısıtlama getirildiğini açıkladı. Bakanlığın açıklamasında, "Kararın gerekleri Bakanlıkça derhal yürütülecektir. İsrail, Gazze'de derhal ateşkes ilan edene ve yeterli miktarda, kesintisiz yardıma izin verinceye kadar belirlenen kısıtlamalar yürürlükte kalacaktır" ifadelerine yer verildi.

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