Hani ticaret yoktu? İsrail'e ticaret kısıtlamasına Özgür Demirtaş’tan ilk yorum

Ticaret Bakanlığı, 54 ürün grubunda İsrail ile olan ticaretin kısıtlandığını duyurdu. Bunun üzerine, konu hakkındaki ilk yorum Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan geldi. Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçti Bor’un Pazarı, Sür Eşeği Niğde’ye..." ifadelerini kullandı.

İsrail’e yönelik ticari kısıtlama kararının duyurulduğu Ticaret Bakanlığı açıklamasını alıntılayan Demirtaş, AKP iktidarına 2 soru yöneltti.

Demirtaş, yaptığı paylaşımda, "İki sorum var: 1) Hani Ticaret Yoktu? 2) 30 Bin Can gittikten sonra mı?" ifadelerini kaydetti.

İSRAİL İLE TİCARET VARMIŞ

İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırıları sürerken, AKP iktidarının göstermelik açıklamalar yapıp İsrail ile ticarete devam etmesi ülke içinde büyük tepkilere neden olmuş ve bu tepki sandıklara da yansımıştı.

Bugün, Ticaret Bakanlığı, İsrail’e 54 ürün grubunda ticari kısıtlama getirildiğini açıkladı. Bakanlığın açıklamasında, "Kararın gerekleri Bakanlıkça derhal yürütülecektir. İsrail, Gazze'de derhal ateşkes ilan edene ve yeterli miktarda, kesintisiz yardıma izin verinceye kadar belirlenen kısıtlamalar yürürlükte kalacaktır" ifadelerine yer verildi.