Hanımağa Güniz Akkuş’a Fethiye’de silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Muğla Fethiye Ölüdeniz'de bulunan otelin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralanan Akkuş, hastaneye kaldırıldı.

Saldırganı yakalamak için jandarma geniş çaplı araştırma başlattı.

Güniz Akkuş'un otelde T., ismiyle kayıt yaptırıp kaldığı öğrenildi.

GÜNİZ AKKUŞ KİMDİR?

1976 doğumlu olan Güniz Akkuş, Almanya’da ailesiyle yaşadığı gençlik yıllarının ardından Türkiye’ye dönerek polis olmaya karar verdi. Antalya’da tatil yaparken motorlu polis ekiplerini gören Akkuş, onların etkisiyle “yunuslar” olarak adlandırılan polisler gibi olmak istedi. Ailesini ikna ederek Türkiye’ye gelen Akkuş, İzmir’deki Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olarak polis memuru oldu. 2000 yılında yunus timinde göreve başladı ve kısa süre sonra Narkotik Şube Müdürlüğü’nde çalışmaya başladı.

Ancak polislik kariyeri sorunlu bir şekilde ilerledi. Arkadaşları tarafından hızlı, atak ve başına buyruk biri olarak tanımlanan Akkuş, tartıştığı amiri nedeniyle Kilis’e sürgün edildi. Daha sonra aynı amiri tehdit ettiği için meslekten ihraç edildi.

Polislikten atıldıktan sonra Güniz Akkuş, İstanbul’a gelerek 20 kişilik bir haraç çetesi kurdu. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli emniyet amiri olarak kendini tanıtarak eğlence mekanlarından haraç istedi. Özellikle Etiler bölgesindeki küçük barları hedef aldı ve zamanla sosyetenin takıldığı ünlü mekanları da haraca bağladığı iddia edildi. Ünlü eğlence merkezi Reina’yı hedef seçince yakalandı ve 2006 yılında 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hapiste geçirdiği sürenin ardından 2009 yılında tahliye oldu. 2015 yılında umreye gitmesiyle birlikte yeni bir sayfa açtığını ifade etti.