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Ünlü oyuncu Aytaç Şaşmaz panik oldu. “Hanımefendi arkadaşım”

Kuruçeşme'de kız arkadaşıyla görüntülenen ünlü oyuncu Aytaç Şaşmaz, muhabirleri görünce telaşlandı. Panikleyen Şaşmaz, çareyi gazetecilerin yanına gidip açıklama yapmakta buldu.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 11:45
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“Hanımefendi arkadaşım” Oyuncu Aytaç Şaşmaz'ın panik gecesi

Ünlü oyuncu Aytaç Şaşmaz panik oldu. “Hanımefendi arkadaşım”
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Oyuncu Aytaç Şaşmaz, önceki gece Kuruçeşme’deki bir mekandan kız arkadaşıyla çıkarken görüntülendi.

"ARAÇTAKİ HANIMEFENDİ BENİM ARKADAŞIM"

Habertürk'te yer alan habere göre; Hemen magazincilerin yanına giden Şaşmaz “Araçtaki hanımefendi benim arkadaşım, adı Ege. Aşk yok yani” diyerek güldü.

Röportaj sonrası aracına binmek için hareketlenen ünlü oyuncu, "Tekrar belirtmek istiyorum, hanımefendi arkadaşım" sözleriyle, özel hayatına ilişkin bir kez daha kendini açıklama yapmak zorunda hissetti.

Deprem felaketi ile ilgili de konuşan Aytaç Şaşmaz “Tiyatro oyunumuzun gelirini deprem bölgesine bağışlama kararı aldık” açıklamasını yaptı.
 

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