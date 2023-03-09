Ünlü oyuncu Aytaç Şaşmaz panik oldu. “Hanımefendi arkadaşım”

Oyuncu Aytaç Şaşmaz, önceki gece Kuruçeşme’deki bir mekandan kız arkadaşıyla çıkarken görüntülendi.

"ARAÇTAKİ HANIMEFENDİ BENİM ARKADAŞIM"

Habertürk'te yer alan habere göre; Hemen magazincilerin yanına giden Şaşmaz “Araçtaki hanımefendi benim arkadaşım, adı Ege. Aşk yok yani” diyerek güldü.

Röportaj sonrası aracına binmek için hareketlenen ünlü oyuncu, "Tekrar belirtmek istiyorum, hanımefendi arkadaşım" sözleriyle, özel hayatına ilişkin bir kez daha kendini açıklama yapmak zorunda hissetti.

Deprem felaketi ile ilgili de konuşan Aytaç Şaşmaz “Tiyatro oyunumuzun gelirini deprem bölgesine bağışlama kararı aldık” açıklamasını yaptı.

