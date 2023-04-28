Hanımeli bitkisi ağız kokusuna iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan hanımeli bitkisinin faydaları dikkat çekti.

İnsanların korkulu rüyası olan ağız kokusuna hanımeli bitkisinin iyi gelmesi dikkat çekti.

AĞIZ KOKUSU NEDİR?

Ağız kokusu kişiyi rahatsız ederek utanç verici hale gelebilecek bir durumdur. Ağızda koku olmasının sebebi, genellikle kişinin ağız hijyenini tam olarak sağlayamamasından kaynaklıdır. Fakat ağız hijyeninin sağlanmasına rağmen uzun süreli ve rahatsız edici bir koku varsa bu, diğer hastalıklara bağlı da gelişebilir. Uzun dönem geçmeyen ağız kokusunun nedenlerinin mutlaka araştırılması gereklidir.

Genellikle sabahları rahatsız edici bir koku olması fizyolojik olarak normal kabul edilmektedir. Akşam yenilen veya içilen gıdaların diş aralarına girmesi ve dilde birikmesi sonucu olmaktadır. Bu koku kalıcı değildir ve dişler fırçalanarak ağız bakımı yapıldıktan sonra geçecektir.

Bazı kişilerde ise herhangi bir ağız kokusu olmamasına rağmen, ağzının koktuğunu düşünmektedir. Bu durumdan rahatsızlık duyan kişi bir diş hekimine gözükebilir. Yine ağız içinde meydana gelen diş ve diş eti hastalıklarına bağlı olarak da ağız kokusu gelişebilir.

Bazen ağız dışından kaynaklanan kokular da olabilir; bunlar mide, burun eti ve üst solunum yollarına bağlı hastalıklardan kaynaklı meydana gelebilir. Bu durumlarda öncelikle altta yatan sebebin araştırılıp tedavi edilmesi gerekmektedir.

HANIMELİ BİTKİSİ NEDİR?

Hanımeligillerin örneği olan, ilkbaharda güzel kokulu çiçekler açan bir süs bitkisidir. Çiçekleri, kabuğu ve yaprakları kullanılır. 100 kadar türü vardır.

HANIMELİ ÇİÇEĞİ NASIL KULLANILIR?

Çay: Hanımeli çiçekleri kurutulur. Kuruyan çiçekler sıcak su ile buluştuğunda şifalı bir çay oluşur. Bu çay sayesinde tepeden tırnağa yenilenebilirsiniz. Hanımeli çayını uykudan önce bir fincan içerseniz daha rahat uyuyabilirsiniz.

Losyon: Hanımeli çiçeğinden alınan yağ, çeşitli cilt bakım maskelerine eklendiğinde vücut losyonu olarak kullanılır. Dilerseniz kendiniz de çiçeği sıkıp özünü alabilirsiniz. İsterseniz kozmetik firmalarından hanımeli çiçeği yağını temin edebilirsiniz.