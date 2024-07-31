Haniye için 3 günlük yas ilan edildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Haniye için 3 günlük yas ilan edildi

İran’da Hamas siyasi liderinin suikast sonucu öldürülmesinin ardından 3 günlük ulusal yas ilan edildiği açıklandı.

İran’da yeni Cumhurbaşkanını yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikast sonucu öldürüldü.

Haniye evinde korumasıyla birlikte öldürüldü.

İran’da Haniye’ye yönelik suikast için 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

İSRAİL’İ SORUMLU TUTTULAR

İran Devrim Muhafızları Ordusu Haniye’nin ölümünü doğruladı. İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tuttu. İsrailli yetkililer herhanhi bir açıklama yapmadı.

Haniye, 2017'de Hamas Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

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