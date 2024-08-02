'Haniye suikastında havadan karaya roket kullanıldı'

Kaynak: AA
'Haniye suikastında havadan karaya roket kullanıldı'

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'ye yönelik suikasta ilişkin ilk incelemenin tamamlandığını ve suikastın havadan karaya atılan bir roketle yapıldığının belirlendiğini yazdı.

Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen yarı resmi Fars Haber Ajansı, İran'da resmi konuk olduğu sırada bulunduğu konutunda suikasta uğrayan Hamas lideri Haniye'ye yapılan saldırıya ilişkin ilk incelemelerden edindiği bilgileri paylaştı.

Tahran'ın kuzeyinde Haniye'nin kaldığı konutun 4. katına havadan karaya bir roketin atıldığını ve patlama ile Haniye'nin olduğu odanın pencereleri ve tavanının yıkıldığı belirtildi.

İncelemelerde, suikastın kesinlikle İsrail tarafından gerçekleştirilen "askeri bir eylem" olduğunun belirlendiği vurgulandı.

ABD BASINI SALDIRININ AYLAR ÖNCESİNDE BİNAYA YERLEŞTİRİLEN BOMBA İLE YAPILDIĞINI YAZMIŞTI

New York Times gazetesi, Tahran'da suikasta uğrayan Haniye’nin, kaldığı konuta aylar öncesinden gizlice konulan bir bombanın patlatılmasıyla öldürüldüğünü yazmıştı.

ABD'de yayın yapan Axios sitesi ise önceden yerleştirilen bombanın yapay zeka kullanan ileri teknoloji ürünü bir cihaz olduğunu ve Haniye'nin odada bulunduğu bilgisini alan Mossad ajanları tarafından uzaktan kumandayla patlatıldığını yazmıştı.

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