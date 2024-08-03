Haniye suikastının şifreleri! 140 dakikalık çarpıcı detay

İran, Haniye suikastı için Tahran'da özel bir birim kurdu. Bu birim, Haniye'nin İran'a ilk gelişinden suikast anına kadar olan süreci ve Hamas liderinin koruması olan Ensar el-Mehdi Komutanı Fetullah Camiri'nin temas kurduğu kişileri ve kurumları araştırıyor. Gözaltı sayısı 30'u aşmış durumda.

SAAT 23:40’TAN 02:00’YE KADAR İNCELENİYOR

İran kaynaklarına göre, Haniye suikastının şifreleri odasına girdiği 23.40'tan patlama anı olan 02.00'ye kadar geçen 140 dakikalık dilimde gizli olduğu belirtiliyor.

BİRİMLER ARASINDA İÇ ÇEKİŞME VAR

Eski İran istihbaratçısı Ali Rezai, koruma ve istihbarat birimleri arasında ciddi görev-yetki karmaşası ve iç çekişme yaşandığını ifade etti. İran istihbarat kurumları arasında sızma olduğunu söyleyen Rezai, "Haniye suikastı özelinde kimler hangi harici servislerle iş birliği yapıyor ve ihanet hangi mevki ve makamlara kadar uzanıyor?" sorusunun cevabının arandığını belirtiyor.

İsmail Haniye'nin koruması olan Ensar el-Mehdi aynı zamanda İran Cumhurbaşkanı'nın da korumasını üstleniyor.

KİMLERLE TEMAS KURULDU

Hamas kaynakları, olayın başından itibaren bilgi akışı sorunu yaşandığını ve İranlı yetkililerin net tanımlamalardan kaçındığını paylaşıyor. Haniye'nin ölümüne ilişkin saldırı silahı ve yöntemi hala belirsizliğini korurken, İranlı kaynaklar, "Gaziler Misafirhanesi'ne gece saat 23.40'ta giren Haniye'nin vurulduğu 02.00'ye kadar olan süre içinde kimlerle görüştüğü ve o esnada telefon ya da benzeri araçlarla kimlerle temas kurduğu araştırılıyor" diyor.

Haniye'nin konakladığı binada yaşanan patlamanın ardından Devrim Muhafızları Ordusu hava savunma sistemlerini aktive ederek birkaç füze fırlattı. Ayrıca Gaziler Konağı çevresinde arama tarama faaliyetleri başlatıldı ve Tuchal Tepe bölgesinde yürüyüş yaptıklarını iddia eden 10'dan fazla kişi gözaltına alındı.

HAMAS TASFİYESİYLE RADİKAL DEĞİŞİM

Hamas kaynakları, olayla ilgili bir inceleme heyetini Tahran'a gönderdiklerini ve MOSSAD'ın suikast listesini revize ettiğini belirtiyor. Bu doğrultuda MOSSAD, Yahya Sinvar ve Halid Meşal'e yoğunlaşarak Gazze, Kudüs ve Batı Şeria'yı yeniden şekillendireceği görüşü hâkim. İsrail-Batı-Körfez müşterek stratejisi dahilinde Muhammed Dahlan seçeneği dayatılacak ve Hamas'ın tasfiyesi ile radikal değişim ve devşirme faaliyetleri hız kazanacak gibi görünüyor.