Haniye’nin cenazesini taşıyan uçak Katar’da

İran’da suikast sonucu öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin cenazesini taşıyan uçak, Tahran’daki cenaze töreninin ardından Katar’a ulaştı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin suikast sonucu öldürülmesinin ardından bugün İran’da cenaze töreni gerçekleştirildi.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in cenaze namazını kıldırdığı törenin ardından uçakla Katar’a götürülen Haniye’nin cenazesi, başkent Doha’ya indi.

Hamas lideri, başkent Doha’nın en büyük camisi İmam Muhammed bin Abdülvahhab Camii'nde yarın kılınacak namazın ardından Katar’da toprağa verilecek.

Hamas tarafından dün yapılan açıklamada, cenaze töreninin halka açık bir şekilde Arap ve İslam dünyasından liderlerin katılımıyla gerçekleştirileceği belirtilmişti.