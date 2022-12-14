Ekrem İmamoğlu Saraçhane'den Efes maçına gitti. Salon alkıştan inledi

Anadolu Efes - Cazoo Baskonia maçını izlemeye gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tribünler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Taraftarların büyük destek verdiği İmamoğlu tribünleri selamladı.

SARAÇHANE'DEN SİNAN ERDEM'E

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi; karar kesinleşirse İmamoğlu ’siyasi yasak'lı olacak.

Mahkeme, TCK'nın 53. maddesi uyarınca ‘siyasi yasak’ hükmünü uyguladı. Hâkim, verdiği cezada takdir indirimi yapmadı. kararda istinaf ve Yargıtay yolu açık bırakıldı. Ceza üç yıldan az olduğu İmamoğlu hapse girmeyecek. Karar İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'da kesinleşirse İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek, hiçbir seçimde aday olamayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildi.













