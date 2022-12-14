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  • Ekrem İmamoğlu Saraçhane'den Efes maçına gitti. Salon alkıştan inledi

Ekrem İmamoğlu Saraçhane'den Efes maçına gitti. Salon alkıştan inledi

Hakkında siyasi yasak kararı verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Saraçhane'deki konuşmasının ardından Anadolu Efes maçını izlemek için Sinan Erdem Spor Salonu'na geldi. Taraftarlar İmamoğlu'nu ayakta alkışladı.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 21:04
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Hapis cezası alan İmamoğlu Efes maçını izlemeye gitti. Salon alkıştan yıkıldı

Ekrem İmamoğlu Saraçhane'den Efes maçına gitti. Salon alkıştan inledi
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Anadolu Efes - Cazoo Baskonia maçını izlemeye gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tribünler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Taraftarların büyük destek verdiği İmamoğlu tribünleri selamladı.

SARAÇHANE'DEN SİNAN ERDEM'E

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi; karar kesinleşirse İmamoğlu ’siyasi yasak'lı olacak.

Mahkeme, TCK'nın 53. maddesi uyarınca ‘siyasi yasak’ hükmünü uyguladı. Hâkim, verdiği cezada takdir indirimi yapmadı. kararda istinaf ve Yargıtay yolu açık bırakıldı. Ceza üç yıldan az olduğu İmamoğlu hapse girmeyecek. Karar İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'da kesinleşirse İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek, hiçbir seçimde aday olamayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildi.

 


 


 



 

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Kartal Pençesi
14.12.2022 21:44
büyük başkan  
 
Hamit Seki
14.12.2022 21:38
Güler yüzlü, kasıntı olmayan, alçak gönüllü, insanları hizmetçisi gibi görmeyen, vatandaşı önünde el pençe duran ve aşağıdan bakan, kendi adaleti için değil halkın adaletini destekleyen lider olsun.  
 
M.sal
14.12.2022 21:28
Şu ana kadar MHP Li idim bundan sonra oyum İmamoğlu’na  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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