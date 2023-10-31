Hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

Kars'ta hapis cezası bulunan 2 kişi saklandıkları yerde yakalandılar.

KAYNAK: İHA
Hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalarda 2 ayrı suçtan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.H.O. (29) ile 1 suçtan 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan T.İ. (41) saklandıkları yerde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde yapılan uygulamalarda durumundan şüphelenilerek durdurulan B.K. (22) üzerinde yapılan kaba üst aramasında kuru sıkıdan bozma tabanca ve bir iş yerinde silahlı bir kişinin çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine yapılan çalışma yapıldı.

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Yapılan çalışmada şüpheli K.K. gözaltına alınırken, K.K.’nın üzerinde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 şarjör ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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