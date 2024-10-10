Hapis cezasıyla aranıyordu! Saklandığı evin çatısında yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hapis cezasıyla aranıyordu! Saklandığı evin çatısında yakalandı

Afyonkarahisar’da, hapis cezası ile aranan bir kişi, jandarmanın takibi sonucu saklandığı evin çatısında yakalandı.

Yakalanma anı jandarma kamerasına anbean yansıdı. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, alkol veya uyuşturucu etkisi altında araç kullanma suçundan aranan ve 2 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.U.'nun Yeniköy köyündeki evinde saklandığı bilgisine ulaşıldı. Ekipler, adli makamlardan alınan arama kararıyla harekete geçerek, S.U.'yu Emirdağ İlçesi Yeniköy köyündeki evinin çatısında yakaladı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Hapis cezasıyla aranıyordu! Saklandığı evin çatısında yakalandı

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