Hapisteki muhalif Rus gazeteci kayıp

Gazeteci Alexander Podrabinek Facebook'ta yaptığı açıklamada, 42 yaşındaki Kara-Murza'nın Omsk bölgesindeki bir hapishanede tutulduğunu, gönderdiği mektubun da Kara-Murza'nın artık orada olmadığının belirtildiği bir notla iade edildiğini söyledi.

Telegram haber kanalı Agentstvo'ya göre Kara-Murza'nın avukatı Vadim Prokhorov, gazeteciyi ziyaret etmeye çalışan başka bir avukata kendisine hapishanede olmadığının söylendiğini söyledi.

Eşi Evgenia Kara-Murza, "Transferi için hiçbir gerekçe yok ve kocam, onu 2015 ve 2017'de iki kez öldürmeye çalışan aynı kişilerin elinde olduğundan bu durumu daha da korkutucu hale getiriyor. Rus hükümetinden kocamın nerede olduğu konusunda bize bilgi vermesini talep ediyorum." dedi.

Rus yetkilileri suçladığı zehirlenmelerden iki kez kurtulan Vladimir Kara-Murza Jr., Başkan Vladimir Putin'e karşı çıktığı için kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti ve duruşmaları Sovyet diktatörü Josef Stalin yönetimindeki göstermelik duruşmalara benzetti.

RUSYA’DA MAHKUM TRANSFERLERİ SORUN OLUYOR

Rusya'nın hapishane sistemindeki transferler gizlilikle örtülüyor ve mahkumlar birkaç hafta boyunca temastan kaybolabiliyor. Rusya'nın en tanınmış muhalif figürü Alexei Navalny'nin destekçileri, Aralık ayında onu bulunamayınca paniğe kapılmıştı.

19 yıl hapis cezasına çarptırılan Navalny, Kuzey Kutup Dairesi'nin üzerindeki bir hapishane kolonisinde yeniden ortaya çıktı. Daha önce Rusya'nın merkezinde, Moskova'dan yaklaşık 230 kilometre (140 mil) uzaklıktaki Vladimir bölgesinde tutulmuştu.

Kara-Murza 2022'de tutuklandı ve daha sonra o yıl Arizona Temsilciler Meclisi'nde Rusya'nın Ukrayna'yı tam kapsamlı işgalini kınadığı bir konuşmadan kaynaklanan suçlamalar nedeniyle 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Putin yönetiminde, muhalefeti etkisiz hale getirmeye ve eleştirileri bastırmaya yönelik hamleler, Ukrayna'da savaşın başlamasından sonra yoğunlaştı; bu Rus ordusunu karaladığı düşünülen raporların suç sayıldığı bir yasanın kabul edilmesiyle de daha da arttı.