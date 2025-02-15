Haraç çetesi yaylım ateşe açtı

Bağcılar Güneşli Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine motosikletle gelen iki şüpheli kalaşnikof silahla iş yerine ateş edip olay yerinden hızla kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede yaptıkları incelemelerde iş yerine 21, çevrede bulunan araçlara da 3 el olmak üzere toplam 24 merminin isabet ettiğini belirledi.

TÜFEĞİ ATTILAR

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada şüpheliler, güvenlik kameraları kullanılarak teknik ve fiziki takibe alındı. Olay yerinde ateş açtıktan sonra kaçan şüphelilerin bir süre sonra motosikleti terk ettikleri ve olayda kullandıkları kalaşnikof otomatik silahı da attıkları belirlendi. Terk edilmiş halde bulunan ve olayda kullanılan motosiklete yapılan plaka sorgulamasında çalıntı olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamaya yönelik başlattığı çalışmalar sonucunda şahısların kimliğini kısa sürede tespit etti. Ekipler, şüpheliler Hasan Ç. (21), Ali E(23) ve Mecid E. (22)'yi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda bir de tabanca ele geçirildi.

Soruşturmada olayda kalaşnikofu kullanan kişinin Hasan Ç. olduğu belirlendi. Haklarında, "örgüt kurmak, yönetmek, gasp, genel güvenliği tehlikeye atmak" suçlarından işlem yapılan 3 şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.