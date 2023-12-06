Harbiye Müzesi ziyaretçilerini bekliyor

Harbiye'deki Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı tarafından açılan "Cumhuriyet'in 100. Yılı Sergisi” mayıs ayına kadar ziyarete açık olacak.

KAYNAK: AA
Harbiye Müzesi ziyaretçilerini bekliyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in katılımıyla 1 Aralık'ta açılışı yapılan sergide, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele'ye katılan ve Cumhuriyet'in ilanında aktif görev alan subaylardan, askeri müze koleksiyonunda kişisel eşyası bulunan 12 komutana ait farklı eşyalar izlenime sunuluyor.

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Atatürk'ün tabancası, mühürleri, bastonu, şapkası ve yeleği, mareşal rütbeli pelerini, İzmir'in işgalden kurtarılmasının ardından şehir halkının Atatürk'e hediye ettiği hatıra sancağı da burada sergileniyor. Hediye hatıra sancağının üzerinde ise Kelime-i Tevhid ile Fetih Suresi'nin ilk ayeti yazıyor.

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Sergilenen eserler arasında, "Atatürk'ün fotoğrafçısı" olarak tanınan Jean Weinberg tarafından yapılan fotoğraf üzerine yağlı boya portresi ile heykeltıraş Bülent İşcan'ın Atatürk heykeli de yer alıyor.

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