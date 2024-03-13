Harbiyeliler anlamlı gün için Anıtkabir'e çıktı. Anıtkabir'in merdivenlerinde poz verdiler

Kaynak: Patronlar Dünyası
Harbiyeliler anlamlı gün için Anıtkabir'e çıktı. Anıtkabir'in merdivenlerinde poz verdiler
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu öğrencileri, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kara Harp Okulu’na girişinin 125. Yıldönümü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti.

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu öğrencileri, Türkiye’nin kurucusu ve kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kara Harp Okulu’na girişinin yıldönümü nedeniyle Anıtkabir ziyaretinde bulundu.

Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Gültekin Yaralı başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüdü ve Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Tümgeneral Yaralı, Anıtkabir Özel Defteri’ne not yazdı.

33974029.jpgTümgeneral Yaralı, Anıtkabir Özel Defteri’ne yazdığı yazıya, "En büyük Harbiyeli Ulu Önder Atatürk, kurmuş olduğunuz Cumhuriyetimizin 100. yılını yaşadığımız bu günlerde, ilim ve irfan yuvası Kara Harp Okulu'na katılışınızın 125'inci yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve heyecanını bir kez daha dile getirmek üzere huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” sözleriyle başladı.

33974035.jpgÜlkesine ve milletine gönülden bağlı, askerlik mesleğini bir yaşam tarzı olarak benimsemiş Harbiyelilerin, yüce milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet edebilmek için büyük bir azim ve kararlılıkla eğitimlerine devam ettiğini ifade eden Yaralı, “Kurulduğu 1834'ten bugüne silahlı kuvvetlerimize nice kahraman subaylar yetiştiren Harbiye, en zor koşullarda bile doğru karar verip birliğini en mükemmel şekilde sevk ve idare edebilecek, sadece çağı yakalamakla yetinmeyip, çağındaki askeri gelişmelere yön verebilecek lider subaylar yetiştirebilmek maksadıyla kendini geliştirmekte ve gece gündüz durmadan büyük bir azimle çalışmaktadır.” İfadelerini kaydetti.

33974047.jpgTümgeneral Gültekin Yaralı, yazısının devamında, son olarak şu sözleri yazdı: “Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu mensuplar olarak, yüreğimizde taşıdığımız vatan ve millet sevgisi, barış ve güvenliğin teminatı caydırıcı gücümüz ve üstün disiplin anlayışımız artarak devam ederken, asil milletimizin gururu olmaya devam edeceğiz. Siz ebedi uykunuzda huzur içinde yatınız. Yüce Atatürk, bu duygularla manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun."

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