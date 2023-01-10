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Bedeli 2022'te tahsil edilen pasaport harcına fark istediler

Pasaport harcını 2022'nin son günlerinde yatıranlardan fark isteniyor iddiası...İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, bu iddiayı Meclis'te gündeme getirdi. Usta, "Millete tuzak mı kuruyorsunuz. Hile mi yapıyorsunuz" diye sordu

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 15:08
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Harçları yüzde 123 artırdılar, bu yetmedi. Bedeli 2022'te tahsil edilen pasaport harcına fark istediler

Bedeli 2022'te tahsil edilen pasaport harcına fark istediler
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Pasaportta harcında farkı 'sürprizi... Bu konuda CİMER’e şikâyet yağdığı belirtiliyor. Yeni yıl  itibarıyla yüzde 123 zam gelen pasaport harç ücretlerinde bir kriz daha yaşandı. 2022 yılında pasaporta başvurup harcını yatıran ancak yoğunluk nedeniyle randevuları 2023 yılına verilenlerden yüzde 123 zamlı pasaport harcının farkını yatırmaları istendiği iddia ediliyor. 

Bu iddiayı İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getirdi. "Millete tuzak mı kuruyorsun. Hile mi yapıyorsunuz" diye soran Erhan Usta şunları söyledi:

" Pasaport harcına insanlar yılbaşından önce müracaat etmi. Elde dekontları var. 1478 lira yatırın demişler. Müracaat üzerine kendi kendine bir insan yatıramaz. Müracaatın sonrasında para yatırılması talep ediliyor. 1478 lira Maliye'ye yatırılıyor. Ondan sonra randevu 1 Ocak'tan sonraya veiliyor. Vatandaş pasaport almaya gidecek Bu sefer diyorlar ki 1478 liraya 1818 lira fark vereceksin diyorlar. Böyle bir devlet anlayışı olur mu? Tahsil etme kardeşim bu parayı. Sen millete tuzak mı kuruyorsun. Hile mi yapıyorsun. Tühsel atteıen pürünon dühü sdnrü yılbaşından sonra farkı istenir mi?

Pasaport harç ve ücretlerine 2023 yılı itibarıyla yüzde 123 zam gelirken, 2022 yılı fiyatlarıyla harç yatırıp, nüfus müdürlüklerinde randevu bulamadıkları için Ocak 2023’e tarih alanlardan harç farkı yatırmaları istendi. Duruma isyan eden pek çok kişi, CİMER üzerinden şikâyette bulundu.

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vatandaş
10.01.2023 15:11
hehe bak diş güçler istettiriyo yaaaa :))))  
 
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