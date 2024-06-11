Hareket eden aracını durdurmaya çalışan taksici altında kaldı

Odunpazarı'nda Büyükdere Mahallesi'nde sürücü K.D., önceki akşam kullandığı taksiyi Fazıl Sokak'ta park ederek alışveriş yapmak için markete gitti. Sürücü K.D.'nin el frenini çekmeyi unuttuğu taksi, eğimli sokakta kaymaya başladı.

Markette alışveriş yaparken aracın hareket ettiğini fark eden K.D., önüne geçip durdurmaya çalıştı. Ancak adam hareket halindeki otomobilin altında kalarak yaralandı.

Bu anlar, çevredeki bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Aracın altında kalan K.D., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.