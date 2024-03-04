Hareket etmezseniz şeker hastası olabilirsiniz

Diyabet, pankreasın yeterli insülin üretememesi veya ürettiği insülinin etkili olmaması sonucu kan şekerinin sürekli yüksek kalması durumu olduğu biliniyor.

Bu durum, obezite, karbonhidratlı beslenme ve hareketsizlik gibi faktörlerle tetiklenebileceği bildirildi.

Özellikle uzmanlar şeker hastalığı için hareket etmenin spor yapmanın önemine dikkat çekti.

Diyabet, Tip 1 ve Tip 2 olmak üzere iki ana tipe ayrılır. Tip 2 diyabet daha sık görülür.

Diyabet, erken yaşlarda başlayabilir ve çocuklarda daha şiddetli belirtiler gösterebilir.

Diyabet, kalp, damar, böbrek ve sinir sistemi gibi organlara zarar verebilir.

Diyabet, diyet, egzersiz, ilaç ve cerrahi gibi yöntemlerle tedavi edilebilir.

Diyabetin önlenmesi ve kontrolü için ideal kiloda kalmak ve sağlıklı beslenmek önemlidir.

ŞEKER HASTALIĞI NEDİR?

Diyabet, kandaki glukoz (şeker) miktarının normalden yüksek olması ve idrarda da şeker bulunması durumudur.

Diyabetin çeşitli tipleri vardır ve hem ülkemizde hem de dünyada çok yaygın bir hastalıktır.

ŞEKER HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Diyabetin en önemli belirtileri, çok yemek yiyip doyamama, sık sık idrara çıkma, ağızda kuruma ve tatlılık duyma ve çok su içme isteğidir.

Bunların dışında diyabetli kişilerde şu belirtiler de görülebilir:

Kendini halsiz ve yorgun hissetme

İstenmeden hızlı kilo verme

Gözlerde bulanıklık

Ayaklarda uyuşukluk ve karıncalanma

Yaraların geç iyileşmesi

Ciltte kuruma ve kaşıntı

Ağızda aseton kokusu