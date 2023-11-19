Hareket halindeki aracın üzerine ağaç devrildi. 2 ölü

Rusya’da fırtınadan dolayı bir ağaç hareket halindeki aracın üzerine devrildi. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Hareket halindeki aracın üzerine ağaç devrildi. 2 ölü

Rusya’ya bağlı Novokuznetsk kentinde sabah saatlerinde çıkan fırtına kentte hayatı felç etti. Binaların çatısı fırtına nedeniyle seyir halindeki aracın üzerine devrildi. Dev ağacın düştüğü araç ise ikiye bölünürken, aracın ön kısmındaki 58 yaşındaki bir erkek ile 60 yaşındaki bir kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Aracın arka koltuklarında oturan 71 yaşındaki kadın ile 72 yaşındaki erkek ise ağır şekilde yaralandı.

Öte yandan, fırtına nedeniyle alışveriş merkezinde bulunan büyük bir tabela bir kadının üzerine düştü. Çevrede bulunanlar kadının üzerine düşen tabelayı kaldırmaya çalıştı. Yaralanan kadının tedavisi hastanede devam ediyor.

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