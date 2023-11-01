Hareket halindeki kamyonet alev topuna döndü

Manisa'da seyir halindeki giderken birden alev topuna dönen kamyonet kullanılamaz hale geldi.

KAYNAK: İHA
Hareket halindeki kamyonet alev topuna döndü

Manisa'nın Salihli ilçesi Bülent Ecevit Köprülü Kavşak üzerinde seyir halindeki bir kamyonet yandı.

Edinilen bilgiye göre, Salihli istikametinden, Kula istikametine gitmekte olan Nevzat S. yönetimindeki 68 KC 998 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

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Sürücü Nevzat S.'nin durumu fark etmesi üzerine kamyoneti durdurarak, yolcu konumundaki yabancı uyruklu 1 kişi ile birlikte terk etti. Kamyonet kısa sürede alev topuna dönerken, çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

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KAMYONET KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale edip söndürdü. Kamyonet kullanılamaz hale gelirken, çeşitli yanıklar oluşan sürücü ve yolcu, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

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