ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'ndeki Demokrat Parti üyeleri 2019 yılında ölen Epstein'ın üç yeni e-postasını kamuoyuyla paylaştı.

EPSTEİN, TRUMP'TAN 'HAVLAMAYAN KÖPEK' DİYE SÖZ EDİYOR

Epstein ile yardımcısı Ghislaine Maxwell ve yazar Michael Wolff arasında geçen yazışmalarda Trump'tan birkaç kez bahsediliyor. Epstein'ın Nisan 2011'de Maxwell'e gönderdiği bir e-postada, Trump'ın "mağdurlardan biriyle saatler geçirdiği" iddia ediliyor. Epstein, Trump'tan "havlamayan köpek" olarak söz ediyor.

Trump’tan “havlamayan köpek” diye bahsedilen o e-postalar, ABD basının manşetlerinde birinci sıraya yerleşti.

Axios, Trump ve Epstein arasındaki ilişkinin çizelgesini çıkarttı.

O çizelge de şöyle:

1980’ler, 1990’lar ve 2000’lerin başı:

Trump, 28 Ekim 2002’de yayımlanan bir New York Magazine röportajında Epstein’ı “harika bir adam” olarak tanımladı. “Onunla zaman geçirmek çok eğlenceli. Benim kadar güzel kadınları sevdiği söylenir, çoğu da gençtir. Hiç şüphe yok — Jeffrey sosyal hayatından zevk alıyor,” dedi.

1992’de Trump, Mar-a-Lago’da Epstein ve NFL amigo kızlarının da bulunduğu bir parti verdi.

NBC, 2019’da arşivinden, iki adamın etkinlikte sosyalleştiği görüntüleri yayımladı.

2000’de Trump, Ghislaine Maxwell, Epstein ve gelecekteki First Lady ile birlikte çekilmiş fotoğraflarda yer aldı.

Trump’ın adı, 1990’lar boyunca Epstein’ın uçuş kayıtlarında yedi kez geçti.

2004:

The Washington Post’un 2019’daki detaylı haberine göre, Trump ve Epstein, Palm Beach’teki okyanus kıyısındaki bir malikane için rekabete girdi.

Sonunda Trump evi satın aldı. Bu olaydan sonra iletişimde olup olmadıkları netlik kazanmadı.

Mart 2005’te polis, bir genç kıza Epstein’a masaj yapması için para ödendiğini bildirdi.

Epstein 2006’da suçlandı ve iki ağır suçtan suçlu bulundu.

2019:

Epstein tutuklandıktan sonra Trump, Oval Ofis’te gazetecilere “Onun hayranı değildim. 15 yıldır konuşmadım,” dedi. “Palm Beach’te sürekli ortalıkta olan biriydi. Uzun zaman önce aramız bozuldu,” diye ekledi.

Epstein 2019’da öldüğünde Trump, Clinton ailesini ölümle ilişkilendiren bir komplo teorisini sosyal medyada yaydı.

Tepkiler üzerine “detaylı soruşturma” çağrısı yaptı.

Temmuz 2020:

Trump, Ghislaine Maxwell davası hakkında “çok fazla takip etmedim” dedi.

“Ona gerçekten iyi dileklerimi iletiyorum,” ifadelerini kullandı.

“Palm Beach’te yaşadığım için onu birçok kez gördüm,” dedi.

Şubat 2025:

Trump Beyaz Saray’a döndükten sonra, Adalet Bakanlığı Epstein’la ilgili 100’den fazla belge yayımladı.

Bakanlık, Başsavcı Pam Bondi’nin FBI Direktörü Kash Patel’i, “tüm belgelerin neden açıklanmadığını” araştırmakla görevlendirdiğini açıkladı.

Temmuz 2025:

Axios’a göre Adalet Bakanlığı ve FBI, Epstein’ın güçlü isimleri şantajla tehdit ettiğine, bir “müşteri listesi” tuttuğuna veya öldürüldüğüne dair hiçbir kanıt bulunmadığını belirten bir not yayımladı.

Artan baskı üzerine Trump, destekçilerine “kimsenin umursamadığı” Epstein için “zaman kaybetmeyin” çağrısında bulundu.

16 Temmuz’da, “Jeffrey Epstein Hoax”a inanan eski destekçilerini reddetti.

“Bu konuda konuşanlar Demokratların işini yapıyor, aptalca davranıyorlar,” dedi.

Ertesi gün, Wall Street Journal, Trump’ın imzasını taşıyan “müstehcen” bir doğum günü mektubunu özel haber olarak yayımladı.

Trump, Truth Social’da “yalan, kötü niyetli ve iftira niteliğinde bir haber” diyerek WSJ’ye dava açacağını söyledi.

Ayrıca Başsavcı Bondi’ye, Epstein davasına ait tüm jüri kayıtlarının açıklanması talimatı verdi:

“Bu sahtekârlık, Demokratlar tarafından sürdürülüyor, hemen bitmeli!” dedi.

Eylül 2025:

Temsilciler Meclisi Demokratları, Trump’ın 2003’te Epstein’a yazdığı iddia edilen daktilo ile yazılmış doğum günü mektubunu yayımladı.

Beyaz Saray ve MAGA propagandacıları, mektuptaki imzanın sahte olduğunu savundu.

New York Times ise imzanın Trump’ın özel mektuplarındaki biçimle uyumlu olduğunu, başkanlık dönemindekinden farklı olduğunu yazdı.

Belgeler arasında ayrıca “Epstein ve uzun süredir Mar-a-Lago üyesi olan biri, ‘bir kadını Donald Trump’a 22.500 dolara satmak’ hakkında şaka yapıyor” notlu bir fotoğraf da yer aldı.

Kasım 2025:

12 Kasım’da Temsilciler Meclisi Demokratları, Trump’ın Epstein’ın davranışları hakkında söylediğinden daha fazla bilgi sahibi olduğunu ima eden e-postalar yayımladı.

2011 tarihli bir e-postada Trump’ın “saatlerce Epstein’ın evinde, adı gizlenen bir ‘KURBAN’ ile vakit geçirdiği” iddia edildi.

2019 tarihli bir e-posta ise Epstein’a ait olduğu düşünülen bir hesaptan gazeteci Michael Wolff’a gönderilmişti ve şöyle diyordu:

“Trump elbette kızlardan haberdardı, çünkü Ghislaine’den bunu durdurmasını istedi.”

MAİLLERDEKİ İSİM NİSAN AYINDA İNTİHAR EDEN GİUFFRE Mİ?

CNN International manşet birden paylaştığı haberinde, Epstein’in sızdırılan maillerinde Trump’tan birkaç kez bahsedildiğine vurgu yaptı. CNN'in bağımsız olarak incelediği 2 Nisan 2011 tarihli bir e-postada Epstein, Maxwell'e şöyle yazmış: “Havlamayan köpeğin Trump olduğunu anlamanı istiyorum... onunla saatlerce benim evimde vakit geçirdi.”

Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'nin Cumhuriyetçi üyeleri, maildeki kişinin Epstein'ın en tanınmış kurbanlarından biri Virginia Giuffre olduğunu belirledi. Giuffre Nisan ayında şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmiş ardından ölüm nedeninin intihar olduğu açıklanmıştı. Giuffre yazdığı kitapta, 2000 yılında Mar-a-Lago'da bakım işçisi olan babasının kendisine soyunma odası görevlisi olarak bir iş bulduğunu yazmıştı.

Kitapta şöyle bahsediliyordu: “Trump daha dostça davranamazdı, orada olmamın harika olduğunu söyledi. ‘Çocukları sever misin?’ diye sordu. ‘Hiç bebek bakıcılığı yaptın mı?’ Tatil köyünün yanında arkadaşlarına ödünç verdiği birkaç evi olduğunu ve bu arkadaşlarının çoğunun bakıma muhtaç çocukları olduğunu açıkladı.”

CNN haberinde ayrıca Epstein’in bir iddiasını da öne çıkardı. Buna göre Trump, Epstein’den Mar-a-Lago Kulübü üyeliğinden istifa etmesini istedi. Epstein de bunun için Wolff'a e-posta gönderdi.