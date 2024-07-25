Harris, Trump ile canlı yayında karşı karşıya gelmeye hazır

Kaynak: İHA
Harris, Trump ile canlı yayında karşı karşıya gelmeye hazır

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti'nin başkan adayı Kamala Harris, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı eski Başkan Donald Trump ile televizyon üzerinden yapılacak bir tartışma için hazır olduğunu duyurdu.

Yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde, Harris'in bu açıklaması, siyasi arenada dikkatleri üzerine çekti. Trump ise, Harris ile yapılacak tartışmaya sadece açık olduğunu değil, birden fazla tartışma fikrine de sıcak baktığını ifade etti.

Fox News'un önerisi üzerine, 17 Eylül'de Pensilvanya'da Bret Baier ve Martha MacCallum'un moderatörlüğünde gerçekleştirilecek tartışmanın, özellikle kararsız seçmenler üzerinde etkili olması bekleniyor. Diğer yandan, Haziran ayında Trump ile yapılan tartışmanın ardından eleştirilere maruz kalan ve yarıştan çekilen eski Başkan Joe Biden'a, parti içinden "adaylıktan çekil" baskısı arttı.

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