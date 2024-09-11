Harris ve Trump arasındaki tartışma gerginliği devam ediyor: Trump rövanşı reddetti

Kaynak: AA
Harris ve Trump arasındaki tartışma gerginliği devam ediyor: Trump rövanşı reddetti

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimleri öncesi, Demokratların başkan adayı Kamala Harris ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump arasındaki tartışma gerginliği sürüyor.

Dün akşam ABC News'ta gerçekleştirilen canlı yayın tartışmasının ardından iki taraf da galip olduklarını savundu.

Harris'in kampanya direktörü Jen O'Malley Dillon, Trump karşısında net bir üstünlük kurduklarını belirterek, "İnsanlar bu akşam gördüğü başarıyı ekim ayında yapılacak ikinci tartışmada da görecek. Başkan Yardımcısı Harris ikinci tartışmaya hazır. Peki, Donald Trump?" dedi.

Öte yandan, Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Harris’i tartışmada "fena halde yendiğini" ve yeni bir tartışma yapılmasına gerek görmediğini belirtti.

Trump, "Bir boksör dövüşte yenildikten sonra tekrar dövüşmek istiyorum der. Ancak bu tartışmada Harris ağır bir şekilde yenildi. Bu yüzden rövanş istemiyorum," ifadelerini kullandı.

Fox News'a konuşan Trump, dün akşamki tartışmada Harris'i net bir şekilde yendiğini ve yeni bir tartışma programı önerisine sıcak bakmadığını söyledi.

Dün akşamki tartışma programında Harris ve Trump, iç politika, ekonomi, dış politika ve kürtaj gibi konularda görüşlerini paylaştı.

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