Harris'in açıklamaları sonrası DOGE, SHIB, PEPE yükselişe geçti

En iyi memecoinlerden Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) ve Pepe (PEPE), son 24 saatte fiyatlarında artış yaşadı. 15 Ekim itibarıyla DOGE yaklaşık %3,50 ve SHIB %1,50 oranında arttı. PEPE aynı dönemde %2,75 yükseldikten sonra sabit kaldı.

Mevzubahis artışlarlar Amerika Birleşik Devletleri başkan adayı Kamala Harris'in net kripto düzenlemeleri oluşturma vaadine ilişkin yenilenen iyimserlikle aynı zamana denk geliyor.

Harris, 14 Ekim'deki kampanya konuşmasında, kripto aracılığıyla özellikle Siyah girişimcilerin finansal güçlenmesini destekleyeceğine söz verdi. Onun söz konusu duruşu, Başkan Joe Biden dönemindeki yaptırım ağırlıklı yaklaşımdan uzaklaşma sinyali veriyor ve özellikle memecoinler gibi yüksek riskli varlıklarda kripto para piyasalarında iyimserliği tetikliyor.