Harris'ten Trump'a "geçmiş olsun" telefonu

Kaynak: AA
Harris'ten Trump'a "geçmiş olsun" telefonu

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris, suikast girişimi olarak değerlendirilen bir olayın ardından eski Başkan Donald Trump'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

The Hill gazetesinin haberine göre, Harris katıldığı bir etkinlikte Trump'ı aradığını ve geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ifade etti. Görüşmede, ABD'de politik şiddete yer olmadığı mesajını da yinelediğini belirten Harris, "Bu seçimde ve bu yarışta olmamın sebeplerinden biri de demokrasimiz için demokratik yollarla mücadele etmek. Politik şiddete hayır." dedi.

Trump ise Biden ve Harris'in kendisini arayarak nazik davrandıklarını söyledi. Trump, Biden'ın görüşmede "Olanlardan dolayı üzgünüm" dediğini ve çok nazik olduğunu ifade ederek espriyle "Keşke aramasaydı" dediğini belirtti. Harris'in de görüşme boyunca nazik olduğunu vurgulayan Trump, "Gerçek şu ki, rakip tarafından saygı duyulan insanlara sahip olmalıyız." dedi.

Trump'ın bulunduğu bölgeye yakın bir yerde silah sesleri duyulmuş ve AK-47 tipi bir silah bulunmuştu. Olayla ilgili yakalanan şüpheli Ryan Wesley Routh, ateşli silah bulundurmak ve seri numarası silinmiş silah bulundurmak suçlamasıyla yargılanıyor.

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