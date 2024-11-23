Harry Kane tarih yazdı

Karşılaşmanın 63. dakikasında penaltıdan ilk golünü atan Kane, uzatma dakikalarında iki gol daha ekledi. İkinci golünü, Keven Schlotterbeck’in ceza sahasında kendisine yaptığı faul sonrası kazandığı penaltıdan kaydeden Kane, Schlotterbeck’in ikinci sarı kartla oyun dışı kalmasına da neden oldu. Kane, üçüncü golünü ise mükemmel bir ilk dokunuşla topu kontrol ederek kafayla ağlara gönderdi.

REKORLARLA DOLU BİR SEZON

Bayern Münih, bu galibiyetle Bundesliga’da liderliğini sürdürürken, Kane de toplamda 14 golle takımına büyük katkı sağladı. Penaltı vuruşlarındaki başarısıyla dikkat çeken Kane, “Penaltılar üzerinde çok çalışıyorum. Bugün de bunun faydasını gördük,” dedi.

Harry Kane için bu sezon adeta rekorlarla dolu. Şampiyonlar Ligi’nde Dinamo Zagreb’e karşı alınan 9-2’lik galibiyette dört gol atan yıldız, 33 golle Avrupa kupaları tarihindeki en golcü İngiliz futbolcu unvanını kazandı. Bu performansıyla Wayne Rooney’nin 30 gollük rekorunu da geride bıraktı. Ayrıca, Şampiyonlar Ligi’nde bir maçta dört gol atan ilk İngiliz futbolcu olarak tarihe geçti.

BAYERN MÜNİH’İN YÜKSELİŞİ

Bayern Münih, 11 maçta dokuz galibiyet ve iki beraberlikle Bundesliga’da namağlup ilerliyor. Leipzig’in sekiz puan önünde bulunan takım, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kane’in performansı, hem Bayern Münih’i hem de İngiliz futbolunu gururlandırmaya devam ediyor.

Bu başarılarla Harry Kane, hem Bundesliga hem de Avrupa futbolunda iz bırakan bir sezona imza atıyor.