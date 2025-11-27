Harry Kane sezon sonu Bayern Münih'ten ayrılacağına dair çıkan transfer iddialarına yanıt verdi.

'HERHANGİ BİR TEMAS YOK'

Bayern Münih'ten ayrılmasının çok düşük bir ihtimal olduğunu belirten Harry Kane, "Kimseyle iletim kurmadım ve kimse de benle iletişime geçmedi." dedi.

'MUNIH'TE MUTLUYUM'

Ayrıca Bayern taraftarlarının kendisinin kulüpteki geleceği konusunda endişelenmelerine gerek olmadığını ifade eden Kane, "Münih'te gerçekten mutluyum. Nasıl oynadığımı görüyorsunuz." diye ekledi.

'GÖRÜŞMELER YAPACAĞIMIZDAN EMİNİM'

İngiltere kaptanı aynı zamanda Bayern Münih ile yeni sözleşme görüşmelerine başlayacaklarının da sinyallerini vererek, "Eğer bir temas olursa, göreceğiz ama önümüzdeki sezonu düşünmüyorum. Öncelikle, yazın Dünya Kupası var ve bu sezondan sonra herhangi bir şeyin değişmesi pek olası değil. Önümüzdeki birkaç ay içinde Bayern ile görüşmeler yapacağımdan eminim, sonra gelecek için en iyisinin ne olduğuna bakacağız." şeklinde konuştu.