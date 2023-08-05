Harry Kane'e 120 milyon euro

Alman devi Bayern Münih'in ısrarla kadrosuna katmak istediği Harry Kane için İngiliz kulübü Tottenham'a tam 120 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği belirtildi.

Tottenham sözleşmesi Haziran 2024’te bitmesine rağmen şimdiye kadar gelen tekliflere kapısını kapatmıştı.

ESPN'in haberine göre; son olarak 120 milyon euro öneren Bayern'in cuma günü gece yarısına kadar Tottenham’a zaman verdiği belirtildi.

Tottenham'da futbola başlayan, ilk yıllarında kısa sürelerle kiralık olarak takımdan ayrılan Kane, son 11 sezondur takımın değişmez santrforu.

30 yaşındaki Kane, kariyerinde çıktığı 491 resmi maçta 291 kez fileleri havalandırdı.



Geçtiğimiz sezon İngiltere Premier League'de çıktığı 38 maçta 30 gol attı.